Re: «Мы что, в 90-е вернулись?!» - На разбор их дома...

Отправлено: - 20:59

Пусть судятся те, кто хочет много денег за "благоустроенное" жилье, но прежде всего нужно этим жалобщикам нанять оценщика для определения стоимости квартиры в постройке сталинских времен! Все споры по жилью рассматриваются только в судебном порядке, тут газета им не помощник!