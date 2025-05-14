НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Мы что, в 90-е вернулись?!» - На разбор их дома застройщиком соседней высотки жалуются жители Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51730
«Мы что, в 90-е вернулись?!» - На разбор их дома застройщиком соседней высотки жалуются жители Костаная
Отправлено: 14.05.25 - 20:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трехэтажный дом № 30 по ул. Толстого - соседний со строящимся 19-этажным ЖК «Васильевский». Сегодня жильцы подали коллективное заявление в полицию и обращение в городской акимат с жалобой на действия застройщика - ТОО «Елена Д».
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
862
Re: «Мы что, в 90-е вернулись?!» - На разбор их дома...
Отправлено: 14.05.25 - 20:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть судятся те, кто хочет много денег за "благоустроенное" жилье, но прежде всего нужно этим жалобщикам нанять оценщика для определения стоимости квартиры в постройке сталинских времен! Все споры по жилью рассматриваются только в судебном порядке, тут газета им не помощник!
Профайл
raem
§ raem
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
36
«Мы что, в 90-е вернулись?!» - На разбор их дома застройщиком соседней высотки жалуются жители Костаная
Отправлено: 14.05.25 - 21:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не под госнужды, частники , если к вам завтра придут и предложат сумму , которую возможно купить на окраине халупу , отдадите ?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27669
Re: «Мы что, в 90-е вернулись?!» - На разбор их дома...
Отправлено: 14.05.25 - 22:51
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственник квартиры имеет право цену загнуть до потолка, а застройщик имеет право выбить окна во всех выкупленных квартирах, так что это совершенно нормальное противостояние. Пока собственник держит цену - она ещё сильнее падает благодаря действиям застройщика. И в один прекрасный момент собственник согласится на жалкие крохи.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1986
Re: «Мы что, в 90-е вернулись?!» - На разбор их дома...
Отправлено: 14.05.25 - 22:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
определения стоимости квартиры в постройке сталинских времен!


.....это не сталинка эти постройка уже позже,сталинки в другом районе города,район 514го завода....
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27669
Re: «Мы что, в 90-е вернулись?!» - На разбор их дома...
Отправлено: 14.05.25 - 22:52
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нарушаются наши конституционные и гражданские права - беспредел просто! 

Какие конкретно права нарушены?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1296
«Мы что, в 90-е вернулись?!» - На разбор их дома застройщиком соседней высотки жалуются жители Костаная
Отправлено: 14.05.25 - 23:02
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сожгут просто и все
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS