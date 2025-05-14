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"По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную очередь на "Кайраке" появились в первые же сутки работы
"По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную очередь на "Кайраке" появились в первые же сутки работы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51730
"По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную очередь на "Кайраке" появились в первые же сутки работы
Отправлено: 14.05.25 - 16:09
«Зачем ее ввели, если машины также стоят в общей очереди вместе с теми, кто не зарегистрирован?» - с таким вопросом в редакцию «НГ» обращаются читатели. По их словам, те, кто позаботился заранее оформить проезд через пункт пропуска, ночью стояли в общей колонне, давно пропустив назначенное время.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1295
Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...
Отправлено: 14.05.25 - 16:09
Чисто по казахстански- сначала внедрить (не обкатав), а потом пожинать плоды своего скудоумия и ручками разводить.
В этом плане мы- да, передовое государство. Нас тут не переплюнуть. Только мы можем разбитые дороги сначала сделать платными, а только потом делать сами дороги. Внедрит электронную очередь и любоваться тем, как эта идея проваливается. Интересно, там, на верхах, есть хоть один адекватный человек, который бы хоть раз сказал "коллеги, вы не правы! Не надо так делать! Есть недоработки! Это может повлечь негативные последствия". Желаю найти такого человека, без розовых очков.
В этом плане мы- да, передовое государство. Нас тут не переплюнуть. Только мы можем разбитые дороги сначала сделать платными, а только потом делать сами дороги. Внедрит электронную очередь и любоваться тем, как эта идея проваливается. Интересно, там, на верхах, есть хоть один адекватный человек, который бы хоть раз сказал "коллеги, вы не правы! Не надо так делать! Есть недоработки! Это может повлечь негативные последствия". Желаю найти такого человека, без розовых очков.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 281
Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...
Отправлено: 14.05.25 - 16:27
Нет инфраструктуры- нет дорог, нет места для стоянки, разворотов, заехать и выехать можно только заехав через шлагбаум пограничников. Россия при этом в пример- в этот год осваивает на Бугристом еще одну площадку для грузового транспорта, чтобы избавиться от очереди от Троицка. Нет нормального количества так и качества туалетов, и при это НИКТО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ- деньги самое главное взяли- а там трава не расти, как с платными дорогами. Да чтоб вам эти деньги поперек горла встали, дельцы!!!! Сталина на вас нет, я бы посмотрел на массовый расстрел виновных в этом бардаке, с большим удовольствием
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7563
Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...
Отправлено: 14.05.25 - 18:00
Нет патриотов в стране, одни хапуги, все зациклены на деньгах,хапают в три горла, ни стыда,ни совести
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16559
Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...
Отправлено: 14.05.25 - 19:12
Не так это делается.
Сначало строится спец площадка, на въезде ставятся шлагбаум и камера. При заезде машина регистрируется по факту. И стоишь ждёшь уже свою очередь. А если заранее регистрировать, то буду образовался Пустоты. Кто то не успел приехать, у кого изменились планы итд.
Сначало строится спец площадка, на въезде ставятся шлагбаум и камера. При заезде машина регистрируется по факту. И стоишь ждёшь уже свою очередь. А если заранее регистрировать, то буду образовался Пустоты. Кто то не успел приехать, у кого изменились планы итд.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1295
Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...
Отправлено: 14.05.25 - 21:17
Цитата:
По нашей платной дороге на кайрак, можно просто не доехать...
Vit:
у кого изменились планы
у кого изменились планы
По нашей платной дороге на кайрак, можно просто не доехать...
Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...
Отправлено: 14.05.25 - 21:26
Цитата:
....всё правильно приехал на спец. стоянку зарегистрировался ждёшь смс или на табло свой номер,чтобы стоянку не заминировали строят туалет душь всё как положено сервис для водителей...
Vit:
Не так это делается. Сначало строится спец площадка, на въезде ставятся шлагбаум и камера. При заезде машина регистрируется по факту. И стоишь ждёшь уже свою очередь. А если заранее регистрировать, то буду образовался Пустоты. Кто то не успел приехать, у кого изменились планы итд.
Не так это делается. Сначало строится спец площадка, на въезде ставятся шлагбаум и камера. При заезде машина регистрируется по факту. И стоишь ждёшь уже свою очередь. А если заранее регистрировать, то буду образовался Пустоты. Кто то не успел приехать, у кого изменились планы итд.
....всё правильно приехал на спец. стоянку зарегистрировался ждёшь смс или на табло свой номер,чтобы стоянку не заминировали строят туалет душь всё как положено сервис для водителей...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 862
Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...
Отправлено: 14.05.25 - 21:27
Видимо Президенту РК придется самому за весь бардак в стране применять жесткие меры, а иначе, будет только саботаж, который создают, чтобы вызвать у населения негатив против него! Принимают даже законы, которые не апробированы! Как назвать такие действия законотворцев, и их бездействующих исполнителей! По всей стране нет реальной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, за бездействие, за халатность и тому подобное! Создается видимость выполнения госпрограмм, законов, а воз и ныне там!
Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...
Отправлено: 14.05.25 - 21:28
Цитата:
.....на гужевом транспорте по любому доедежь по кювету....
vofkakst:
По нашей платной дороге на кайрак, можно просто не доехать...
По нашей платной дороге на кайрак, можно просто не доехать...
.....на гужевом транспорте по любому доедежь по кювету....
Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...
Отправлено: 14.05.25 - 21:31
Цитата:
......хочешь сказать законотворцы мутят а призидент ничего не вижу и не слышу....не знаю....
абике:
Видимо Президенту РК придется самому за весь бардак в стране применять жесткие меры, а иначе, будет только саботаж, который создают, чтобы вызвать у населения негатив против него! Принимают даже законы, которые не апробированы! Как назвать такие действия законотворцев, и их бездействующих исполнителей!
Видимо Президенту РК придется самому за весь бардак в стране применять жесткие меры, а иначе, будет только саботаж, который создают, чтобы вызвать у населения негатив против него! Принимают даже законы, которые не апробированы! Как назвать такие действия законотворцев, и их бездействующих исполнителей!
......хочешь сказать законотворцы мутят а призидент ничего не вижу и не слышу....не знаю....
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