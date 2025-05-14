Отправлено: - 21:26

Vit:

Не так это делается. Сначало строится спец площадка, на въезде ставятся шлагбаум и камера. При заезде машина регистрируется по факту. И стоишь ждёшь уже свою очередь. А если заранее регистрировать, то буду образовался Пустоты. Кто то не успел приехать, у кого изменились планы итд.

Цитата:....всё правильно приехал на спец. стоянку зарегистрировался ждёшь смс или на табло свой номер,чтобы стоянку не заминировали строят туалет душь всё как положено сервис для водителей...