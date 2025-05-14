Отправлено: - 21:13

сайлау курманов:

пост

Цитата:Тик ток вряд ли Вам истину скажет! Никогда про неё плохого не слышал, были странности связанные с её увлечением "Деткой" Порфирия Иванова и увлечением некоторыми психологическими штучками.А так просто жена при муже, когда ему нужно стало покорно отошла в сторону!