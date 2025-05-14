Отправлено: - 21:15

Лесовик:

История стара как мир..Живу более 60 лет в Кустанае и ежегодно (с разной интенсивностью - в зависимостью от количества осадков)дома подтапливает. Близко очень грунтовые воды..

Цитата:.....это не старая история а как раз новейшая история,работая в СУ214 мой покойный отец получил квартиру в щитозборном доме по улице Тургеньева мы жили да грязи там было по уши весной и в дожди то что не было дорог это было в 70х но чтобы вода поднималась выше пола не помню,сейчас и у нас в ПЧСТРе вода в погребах стоит что такого раньше небыло ,откуда идут грунтовые воды никто не знает,давно пора провести изыскания,нету у нас не спецов,не оборудывания а про технологии я молчу,следовательно следует пригласить иностранное предприятие чтоб сделало изыскание,то что акимат сделал ливнёвку это сражение с ветряными мельницами,пока не примут маштабных мер второкустанайские жители будут бедствовать....