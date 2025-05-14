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Вода в доме, вода в огороде - Жители района Костанай-2 вновь бьют тревогу, на этот раз из-за дождей
Вода в доме, вода в огороде - Жители района Костанай-2 вновь бьют тревогу, на этот раз из-за дождей
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