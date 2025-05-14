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≡ Вода в доме, вода в огороде - Жители района Костанай-2 вновь бьют тревогу, на этот раз из-за дождей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51730
Вода в доме, вода в огороде - Жители района Костанай-2 вновь бьют тревогу, на этот раз из-за дождей
Отправлено: 14.05.25 - 19:42
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Вода вновь заходит на огороды и в дома. А дожди только усугубили ситуацию. 13 мая корреспондент "НГ" поговорил с жителями - о том, в каком состоянии их дома, и почему новая ливневка, на которую уповали власти, не решила проблему.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
151
Re: Вода в доме, вода в огороде - Жители района Костанай-2 вновь...
Отправлено: 14.05.25 - 19:42
#1
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История стара как мир..Живу более 60 лет в Кустанае и ежегодно (с разной интенсивностью - в зависимостью от количества осадков)дома подтапливает. Близко очень грунтовые воды.. Сейчас жители почувствовали, что городской акимат пошёл им навстречу и старается как то помочь и начинают ныть (без обид).. Но по факту -все знали где живут , мне бы давали бесплатно там коттедж-не пошёл бы даже с доплатой. И в советские времена погреба плавали и всё равно жили и строились, кого винить сейчас.. Теперь только проект ирригации (что нереально), или отселение по примеру Наримановки. Специалисты давно говорили ,что город стоит на очень мощных водяных линзах (в т.ч.)минеральной воды (пример- Арасан качает минералку на своей территории) , в районе КЖБИ и свалки громадные линзы..и это радует- хоть с водой будем..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
862
Re: Вода в доме, вода в огороде - Жители района Костанай-2 вновь...
Отправлено: 14.05.25 - 21:07
#2
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Когда гос-во, в лице акима города проявляет жалость, то многие садятся на шею, то есть жалуются с целью, чтобы им бесплатно оказывали услугу: откачивать воду! А переехать в села не пробуют?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1985
Re: Вода в доме, вода в огороде - Жители района Костанай-2 вновь...
Отправлено: 14.05.25 - 21:15
#3
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Цитата:
Лесовик:
История стара как мир..Живу более 60 лет в Кустанае и ежегодно (с разной интенсивностью - в зависимостью от количества осадков)дома подтапливает. Близко очень грунтовые воды..


.....это не старая история а как раз новейшая история,работая в СУ214 мой покойный отец получил квартиру в щитозборном доме по улице Тургеньева мы жили да грязи там было по уши весной и в дожди то что не было дорог это было в 70х но чтобы вода поднималась выше пола не помню,сейчас и у нас в ПЧСТРе вода в погребах стоит что такого раньше небыло ,откуда идут грунтовые воды никто не знает,давно пора провести изыскания,нету у нас не спецов,не оборудывания а про технологии я молчу,следовательно следует пригласить иностранное предприятие чтоб сделало изыскание,то что акимат сделал ливнёвку это сражение с ветряными мельницами,пока не примут маштабных мер второкустанайские жители будут бедствовать....
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