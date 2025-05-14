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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7844
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 12:24
Цитата:
Интересная ситуация! Телевизора у Вас нет, а говорите в точности как телевизор! Кто у кого " сдирает", вопрос!
Skeptic:
Интересная ситуация! Телевизора у Вас нет, а говорите в точности как телевизор! Кто у кого " сдирает", вопрос!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:01
Друзья, всем желаю хорошего дня, улыбок, удачи, оптимизма и пусть каждый миг дарит радость!
Цитата:
Зачем Скептику телевизор?
Лапша везде и повсюду, он сам себе телевизор!
Цитата:
saba:
Интересная ситуация! Телевизора у Вас нет, а говорите в точности как телевизор! Кто у кого " сдирает", вопрос!
Интересная ситуация! Телевизора у Вас нет, а говорите в точности как телевизор! Кто у кого " сдирает", вопрос!
Зачем Скептику телевизор?
Лапша везде и повсюду, он сам себе телевизор!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:05
Сказочников послушаешь, Европа и США постоянно лапшу вешают.
[Исправлено: Kairat stayer, 14.05.2025 - 14:24]
[Исправлено: Kairat stayer, 14.05.2025 - 14:24]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:46
Цитата:
да удивительно Украина воюет с Россией на российском топливе которое поставляется по известным схемам /
Skeptic:
Вот удивительно. Три года воюем.
Вот удивительно. Три года воюем.
да удивительно Украина воюет с Россией на российском топливе которое поставляется по известным схемам /
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18121
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:49
Цитата:
Он скажет что его в очередной раз кинули
Расплачеться
Топнет ножкой
Подержится за стол
И убьет ещё 50 тыс своих солдат ради прорыва к деревне верхние сопли на 15 жителей
maxsaf:
Будет очень некрасиво если приедет и он, и Зеленский, а Путин, предложивший перемирие - не приедет
Будет очень некрасиво если приедет и он, и Зеленский, а Путин, предложивший перемирие - не приедет
Он скажет что его в очередной раз кинули
Расплачеться
Топнет ножкой
Подержится за стол
И убьет ещё 50 тыс своих солдат ради прорыва к деревне верхние сопли на 15 жителей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18121
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:54
Цитата:
Три года воюют
Население нищает
Уезжает за границу
Армия вымирает
На место профессионалов убитых в начале войне пришли мужики с деревни которые могут пачками за газовые бабки
Цитата:
Ну учитывая что в первые с 1941 года у вас часть гос территории враг захватывал на пол года а ещё военный бунт наемников с походом на Москву впервые с 1612 года произошел то ничего) Цитата:
Бурбахайки которые на заводах в Чечне лепят
Цитата:
Например китайские заводы по производству чанганов Цитата:
Удивительно но даже во время ВОВ работали магазины и рестораны но общего положения это не меняло
Пока в тылу бухают на фронте мрут пачками Цитата:
Да само
Государство никакого отношения к ресторанам не имеет
У России сейчас ресурс вырабатывается накопленный за 20 лет газовой жизни на лафе
Как он иссякнет привет вторые 90ыеЦитата:
Взяли уже Киев за три дня ))
Skeptic:
Три года воюем. Страна при этом под тысячами санкций. Но, армия постепенно перестраивается
Три года воюем. Страна при этом под тысячами санкций. Но, армия постепенно перестраивается
Три года воюют
Население нищает
Уезжает за границу
Армия вымирает
На место профессионалов убитых в начале войне пришли мужики с деревни которые могут пачками за газовые бабки
Цитата:
Skeptic:
ничего не рухнуло, не развалилось.
ничего не рухнуло, не развалилось.
Ну учитывая что в первые с 1941 года у вас часть гос территории враг захватывал на пол года а ещё военный бунт наемников с походом на Москву впервые с 1612 года произошел то ничего) Цитата:
Skeptic:
Техника в армию поступает исправно
Техника в армию поступает исправно
Бурбахайки которые на заводах в Чечне лепят
Цитата:
Skeptic:
Новые предприятия открываются.
Новые предприятия открываются.
Например китайские заводы по производству чанганов Цитата:
Skeptic:
Магазины, рестораны, работают, города и дороги строятся.
Магазины, рестораны, работают, города и дороги строятся.
Удивительно но даже во время ВОВ работали магазины и рестораны но общего положения это не меняло
Пока в тылу бухают на фронте мрут пачками Цитата:
Skeptic:
Оно всё, простите, само происходит?
Оно всё, простите, само происходит?
Да само
Государство никакого отношения к ресторанам не имеет
У России сейчас ресурс вырабатывается накопленный за 20 лет газовой жизни на лафе
Как он иссякнет привет вторые 90ыеЦитата:
Skeptic:
Вы хотите перемирие? Да нет проблем, подъезжайте, переговорим как и что сделать. А то какое перемирие без договоров-то? Не хотите переговоры? Ну ладно, сами все возьмём".
Вы хотите перемирие? Да нет проблем, подъезжайте, переговорим как и что сделать. А то какое перемирие без договоров-то? Не хотите переговоры? Ну ладно, сами все возьмём".
Взяли уже Киев за три дня ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18121
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 14:04
Правда в том что Россия из всех участников конфликта в самой стрёмной позиции оказалась
Цель войны была показать всем соседям что Россия в случае чего размолотит вас за несколько дней и США вам не помогут
Итог 3 года войны, тысячи трупов и инвалидов, войне конца и края нет а США не то что помогало Украине так они сейчас ещё выступают как главные выгодолучатели и судьи
Все соседи ржут над россией и стали жёстче относится к ее политике
Азербайджан, Кыргызстан,Молдова, Казахстан (про Украину и Прибалтику вообще молчу) открыто давят российскую мягкую силу типа СМИ, домов дружбы и россотруднечства
НАТО расширилось ещё больше
Газовые трубы обрезаны
Окей подпишут сейчас мир, что дальше?
Санкции не снимут
В Украину войдут европейские армии
Что России дальше делать?
С Буркина фасо и Эритреей дружить?
Каков итог войны то? Русский язык в Украине защитили? Нет. Сделали только хуже что теперь и ЦА усиленно пытается убрать русский язык у себя
Русских защитили? Так их за время войны погибло в 10 тыс раз больше чем во время "нацистов на Украине"
Россия показала свою сверхдержавность? Нет Россия показала свою отсталось что пришлось у бедной северной Кореи наемников выпрашивать за бабки
Итога нет
Цель войны была показать всем соседям что Россия в случае чего размолотит вас за несколько дней и США вам не помогут
Итог 3 года войны, тысячи трупов и инвалидов, войне конца и края нет а США не то что помогало Украине так они сейчас ещё выступают как главные выгодолучатели и судьи
Все соседи ржут над россией и стали жёстче относится к ее политике
Азербайджан, Кыргызстан,Молдова, Казахстан (про Украину и Прибалтику вообще молчу) открыто давят российскую мягкую силу типа СМИ, домов дружбы и россотруднечства
НАТО расширилось ещё больше
Газовые трубы обрезаны
Окей подпишут сейчас мир, что дальше?
Санкции не снимут
В Украину войдут европейские армии
Что России дальше делать?
С Буркина фасо и Эритреей дружить?
Каков итог войны то? Русский язык в Украине защитили? Нет. Сделали только хуже что теперь и ЦА усиленно пытается убрать русский язык у себя
Русских защитили? Так их за время войны погибло в 10 тыс раз больше чем во время "нацистов на Украине"
Россия показала свою сверхдержавность? Нет Россия показала свою отсталось что пришлось у бедной северной Кореи наемников выпрашивать за бабки
Итога нет
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 15:29
Реализация проекта самолета «Байкал» (ЛМС-901), который должен заменить советский Ан-2, зашла в тупик, его производство не ожидается, заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик.
То есть самолета «Байкал» у нас не ожидается», — цитирует его ТАСС.
«Вы знаете, что у нас велась работа по разработке малого самолета «Байкал». Она на сегодняшний день зашла в тупик.
То есть самолета «Байкал» у нас не ожидается», — цитирует его ТАСС.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 15:48
Цитата:
Даже мы русские ржём над ней не один год, один все дразнит ее уже 4 года, что пойдет спасать русских, другие из за бугра над ней смеются, с таким сяркязьмом, что она у них в душе и боле ничего.
Я смеюсь с нашего русского мира и на сколько там они все тупые, что своих же русских уничтожили в Украине
И все вместе получается ржем над собой же..
Ну самокритику у нас хоть отбавляй..
abaika95:
Все соседи ржут над россией
Все соседи ржут над россией
Даже мы русские ржём над ней не один год, один все дразнит ее уже 4 года, что пойдет спасать русских, другие из за бугра над ней смеются, с таким сяркязьмом, что она у них в душе и боле ничего.
Я смеюсь с нашего русского мира и на сколько там они все тупые, что своих же русских уничтожили в Украине
И все вместе получается ржем над собой же..
Ну самокритику у нас хоть отбавляй..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 15:50
Цитата:
И за российские деньги, с резерва проценты или как их там..
Вообще воевать можно так долго
YESNO:
да удивительно Украина воюет с Россией на российском топливе которо
да удивительно Украина воюет с Россией на российском топливе которо
И за российские деньги, с резерва проценты или как их там..
Вообще воевать можно так долго
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 16:13
Соседние страны спасают Россию от дефицита картофеля.
Кроме традиционного поставщика Беларуси (в прошлом году только для организованной торговли импорт из этой страны составил 160 тыс. тонн;
неформальные поставки могут быть в разы больше) это теперь Китай и Грузия.
За первые 9 месяцев 2024/2025 сельхозгода (с июля 2024 по март 2025) поставки картофеля из Китая в РФ достигли 57,3 тыс. тонн против 4,9 тыс. тонн за аналогичный период в прошлом сельхозгоду - расчёты АБ-Центр по данным Главного таможенного управления КНР.
За весь сельхозгод (с июля 2024 г. по май 2025 г.) ввоз из Китая, по оценкам АБ-Центр, может превысить 100 тыс. тонн. Китай вошел в ТОП-3 ключевых поставщиков картофеля в РФ (наряду с Беларусью и Египтом).
Кроме традиционного поставщика Беларуси (в прошлом году только для организованной торговли импорт из этой страны составил 160 тыс. тонн;
неформальные поставки могут быть в разы больше) это теперь Китай и Грузия.
За первые 9 месяцев 2024/2025 сельхозгода (с июля 2024 по март 2025) поставки картофеля из Китая в РФ достигли 57,3 тыс. тонн против 4,9 тыс. тонн за аналогичный период в прошлом сельхозгоду - расчёты АБ-Центр по данным Главного таможенного управления КНР.
За весь сельхозгод (с июля 2024 г. по май 2025 г.) ввоз из Китая, по оценкам АБ-Центр, может превысить 100 тыс. тонн. Китай вошел в ТОП-3 ключевых поставщиков картофеля в РФ (наряду с Беларусью и Египтом).
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 18:10
Цитата:
111:
Даже мы русские ржём над ней не один год
Даже мы русские ржём над ней не один год
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 18:16
Цитата:
А чё, Украина уже в Евросоюзе и в НАТО, и всем бесплатно кружевные труселя выдали? И пол-страны по окрестностям не разбежалось? И долгов на три поколения у них нет? И земли все на месте, да?
abaika95:
Правда в том что Россия из всех участников конфликта в самой стрёмной позиции оказалась
Правда в том что Россия из всех участников конфликта в самой стрёмной позиции оказалась
А чё, Украина уже в Евросоюзе и в НАТО, и всем бесплатно кружевные труселя выдали? И пол-страны по окрестностям не разбежалось? И долгов на три поколения у них нет? И земли все на месте, да?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 18:19
Цитата:
И что вас удивляет?
Здесь всё просто. Правда - одна. Потому и у тех, кто о ней говорит, мысли совпадают.
А вот лжецы и провокаторы несут всякую чушь постоянно и всякий раз - разную. Фантазия у них "богатая".
...
saba:
Телевизора у Вас нет, а говорите в точности как телевизор!
Телевизора у Вас нет, а говорите в точности как телевизор!
И что вас удивляет?
Здесь всё просто. Правда - одна. Потому и у тех, кто о ней говорит, мысли совпадают.
А вот лжецы и провокаторы несут всякую чушь постоянно и всякий раз - разную. Фантазия у них "богатая".
...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 18:21
Цитата:
И не лень вам на всякий бред реагировать и всерьёз его обсуждать?
maxsaf:
И не лень вам на всякий бред реагировать и всерьёз его обсуждать?
-
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