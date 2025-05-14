Re: "По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную...

Отправлено: - 16:27

Нет инфраструктуры- нет дорог, нет места для стоянки, разворотов, заехать и выехать можно только заехав через шлагбаум пограничников. Россия при этом в пример- в этот год осваивает на Бугристом еще одну площадку для грузового транспорта, чтобы избавиться от очереди от Троицка. Нет нормального количества так и качества туалетов, и при это НИКТО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ- деньги самое главное взяли- а там трава не расти, как с платными дорогами. Да чтоб вам эти деньги поперек горла встали, дельцы!!!! Сталина на вас нет, я бы посмотрел на массовый расстрел виновных в этом бардаке, с большим удовольствием