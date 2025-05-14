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"По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную очередь на "Кайраке" появились в первые же сутки работы
"По 2-3 часа без движения" – Жалобы на электронную очередь на "Кайраке" появились в первые же сутки работы
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