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≡ Сообщения о смерти Сары Назарбаевой официально опровергли
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51728
Сообщения о смерти Сары Назарбаевой официально опровергли
Отправлено: 14.05.25 - 17:25
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Информация о смерти Сары Назарбаевой не соответствует действительности. Об этом сообщил советник-пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан Айдос Укибай.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1294
Re: Сообщения о смерти Сары Назарбаевой официально опровергли
Отправлено: 14.05.25 - 17:25
#1
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Цитата:
больницы Управления делами Президента

Прям такая структура есть? И тоже бюджетная?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2336
Re: Сообщения о смерти Сары Назарбаевой официально опровергли
Отправлено: 14.05.25 - 17:36
#2
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Цитата:
vofkakst:

:-) А вы думали наши "слуги" лечатся в рядовых поликлиниках и стационарах?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7563
Re: Сообщения о смерти Сары Назарбаевой официально опровергли
Отправлено: 14.05.25 - 17:51
#3
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Я видел на т-токе тот пост про смерть супруги елбасы, должен заметить ни одного нет благодарного или хотя бы нейтрального комента, сыпятся одни проклятия за продажу младенцев через фонд бөбек,за ненасытную жадность обрекшие на непролазную нищету бедных слоев населения и грабеж страны ее мужем и троих дочерей
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