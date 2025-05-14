Re: Сообщения о смерти Сары Назарбаевой официально опровергли

Отправлено: - 17:51

Я видел на т-токе тот пост про смерть супруги елбасы, должен заметить ни одного нет благодарного или хотя бы нейтрального комента, сыпятся одни проклятия за продажу младенцев через фонд бөбек,за ненасытную жадность обрекшие на непролазную нищету бедных слоев населения и грабеж страны ее мужем и троих дочерей