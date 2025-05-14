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Сироты потеряют право на жилье после 24 мая? Что говорят в министерстве
Сироты потеряют право на жилье после 24 мая? Что говорят в министерстве
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