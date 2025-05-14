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≡ Сироты потеряют право на жилье после 24 мая? Что говорят в министерстве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51728
Сироты потеряют право на жилье после 24 мая? Что говорят в министерстве
Отправлено: 14.05.25 - 16:15
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В Министерстве промышленности и строительства прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о том, что после введения обновленных норм жилищного законодательства дети-сироты потеряют свое приоритетное право на получение жилья.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
859
Re: Сироты потеряют право на жилье после 24 мая? Что говорят в...
Отправлено: 14.05.25 - 16:15
#1
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Сироты всполошились, думая, что им не достанется халявного жилья! Достанется, только тем, кто будет законопослушен, а не дармоед (иждивенец), и естественно сироты будут выкупать жилье у гос-ва! Как было так и будет, так как дети остались без содержания и воспитания обоих родителей, а родня как правило не усыновляет их!
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