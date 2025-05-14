Re: Сироты потеряют право на жилье после 24 мая? Что говорят в...

Отправлено: - 16:15

Сироты всполошились, думая, что им не достанется халявного жилья! Достанется, только тем, кто будет законопослушен, а не дармоед (иждивенец), и естественно сироты будут выкупать жилье у гос-ва! Как было так и будет, так как дети остались без содержания и воспитания обоих родителей, а родня как правило не усыновляет их!