Отправлено: - 13:54

Skeptic:

Три года воюем. Страна при этом под тысячами санкций. Но, армия постепенно перестраивается

Skeptic:

ничего не рухнуло, не развалилось.

Skeptic:

Техника в армию поступает исправно

Skeptic:

Новые предприятия открываются.

Skeptic:

Магазины, рестораны, работают, города и дороги строятся.

Skeptic:

Оно всё, простите, само происходит?

Skeptic:

Вы хотите перемирие? Да нет проблем, подъезжайте, переговорим как и что сделать. А то какое перемирие без договоров-то? Не хотите переговоры? Ну ладно, сами все возьмём".

Цитата:Три года воюютНаселение нищаетУезжает за границуАрмия вымираетНа место профессионалов убитых в начале войне пришли мужики с деревни которые могут пачками за газовые бабкиЦитата:Ну учитывая что в первые с 1941 года у вас часть гос территории враг захватывал на пол года а ещё военный бунт наемников с походом на Москву впервые с 1612 года произошел то ничего) Цитата:Бурбахайки которые на заводах в Чечне лепятЦитата:Например китайские заводы по производству чанганов Цитата:Удивительно но даже во время ВОВ работали магазины и рестораны но общего положения это не менялоПока в тылу бухают на фронте мрут пачками Цитата:Да самоГосударство никакого отношения к ресторанам не имеетУ России сейчас ресурс вырабатывается накопленный за 20 лет газовой жизни на лафеКак он иссякнет привет вторые 90ыеЦитата:Взяли уже Киев за три дня ))