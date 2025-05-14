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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7844
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 12:24
#6346
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Цитата:
Skeptic:

Интересная ситуация! Телевизора у Вас нет, а говорите в точности как телевизор! Кто у кого " сдирает", вопрос!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6969
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:01
#6347
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Друзья, всем желаю хорошего дня, улыбок, удачи, оптимизма и пусть каждый миг дарит радость!

Цитата:
saba:
Интересная ситуация! Телевизора у Вас нет, а говорите в точности как телевизор! Кто у кого " сдирает", вопрос!


Зачем Скептику телевизор?
Лапша везде и повсюду, он сам себе телевизор!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6969
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:05
#6348
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Сказочников послушаешь, Европа и США постоянно лапшу вешают.



[Исправлено: Kairat stayer, 14.05.2025 - 14:24]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1615
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:46
#6349
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Цитата:
Skeptic:
Вот удивительно. Три года воюем.

да удивительно Украина воюет с Россией на российском топливе которое поставляется по известным схемам /
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18121
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:49
#6350
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Цитата:
maxsaf:
Будет очень некрасиво если приедет и он, и Зеленский, а Путин, предложивший перемирие - не приедет

Он скажет что его в очередной раз кинули
Расплачеться
Топнет ножкой
Подержится за стол
И убьет ещё 50 тыс своих солдат ради прорыва к деревне верхние сопли на 15 жителей
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18121
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 13:54
#6351
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Цитата:
Skeptic:
Три года воюем. Страна при этом под тысячами санкций. Но, армия постепенно перестраивается

Три года воюют
Население нищает
Уезжает за границу
Армия вымирает
На место профессионалов убитых в начале войне пришли мужики с деревни которые могут пачками за газовые бабки
Цитата:
Skeptic:
ничего не рухнуло, не развалилось.

Ну учитывая что в первые с 1941 года у вас часть гос территории враг захватывал на пол года а ещё военный бунт наемников с походом на Москву впервые с 1612 года произошел то ничего) Цитата:
Skeptic:
Техника в армию поступает исправно

Бурбахайки которые на заводах в Чечне лепят
Цитата:
Skeptic:
Новые предприятия открываются.

Например китайские заводы по производству чанганов Цитата:
Skeptic:
Магазины, рестораны, работают, города и дороги строятся.

Удивительно но даже во время ВОВ работали магазины и рестораны но общего положения это не меняло
Пока в тылу бухают на фронте мрут пачками Цитата:
Skeptic:
Оно всё, простите, само происходит?

Да само
Государство никакого отношения к ресторанам не имеет
У России сейчас ресурс вырабатывается накопленный за 20 лет газовой жизни на лафе
Как он иссякнет привет вторые 90ыеЦитата:
Skeptic:
Вы хотите перемирие? Да нет проблем, подъезжайте, переговорим как и что сделать. А то какое перемирие без договоров-то? Не хотите переговоры? Ну ладно, сами все возьмём".

Взяли уже Киев за три дня ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18121
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 14:04
#6352
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Правда в том что Россия из всех участников конфликта в самой стрёмной позиции оказалась

Цель войны была показать всем соседям что Россия в случае чего размолотит вас за несколько дней и США вам не помогут
Итог 3 года войны, тысячи трупов и инвалидов, войне конца и края нет а США не то что помогало Украине так они сейчас ещё выступают как главные выгодолучатели и судьи
Все соседи ржут над россией и стали жёстче относится к ее политике
Азербайджан, Кыргызстан,Молдова, Казахстан (про Украину и Прибалтику вообще молчу) открыто давят российскую мягкую силу типа СМИ, домов дружбы и россотруднечства
НАТО расширилось ещё больше
Газовые трубы обрезаны

Окей подпишут сейчас мир, что дальше?
Санкции не снимут
В Украину войдут европейские армии
Что России дальше делать?
С Буркина фасо и Эритреей дружить?
Каков итог войны то? Русский язык в Украине защитили? Нет. Сделали только хуже что теперь и ЦА усиленно пытается убрать русский язык у себя
Русских защитили? Так их за время войны погибло в 10 тыс раз больше чем во время "нацистов на Украине"
Россия показала свою сверхдержавность? Нет Россия показала свою отсталось что пришлось у бедной северной Кореи наемников выпрашивать за бабки
Итога нет
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