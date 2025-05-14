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≡ Показатель рождаемости в Казахстане в первом квартале упал до минимума за последние 11 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51724
Показатель рождаемости в Казахстане в первом квартале упал до минимума за последние 11 лет
Отправлено: 14.05.25 - 10:44
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В Казахстане родилось рекордно мало детей. С января по март в стране зарегистрировали 77 300 живорождений. Это почти на 16% меньше к такому же периоду 2024 года и минимум с первого квартала 2014 года.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1291
Re: Показатель рождаемости в Казахстане в первом квартале упал...
Отправлено: 14.05.25 - 10:44
#1
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А теперь, господа чиновники, сопоставьте размеры пособий (вами утвержденных роскошных подачек) и цены на детские товары. Банка смеси+пачка подгузников могут достигать 15-20 тысяч. Не считая одежды, лекарств, игрушек и прочего.
Тяжело детей в таком царстве заводить.

Пособия месячные не покрывают недельной потребности!!!
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