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Показатель рождаемости в Казахстане в первом квартале упал до минимума за последние 11 лет
Показатель рождаемости в Казахстане в первом квартале упал до минимума за последние 11 лет
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