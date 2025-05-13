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Вот, кстати... С просторов мордокниги..."Вот, кстати. Я уже успел почитать всякие истерично-паникерские посты, с причитаниями, что Путин чуть ли не сдаться решил.Видимо, так триггернули граждане на слово "Стамбул". Все остальное из заявления, они, видимо, не услышали. Как рыбки гуппи.Вот удивительно. Три года воюем. Страна при этом под тысячами санкций. Но, армия постепенно перестраивается, экономика работает, ничего не рухнуло, не развалилось. Техника в армию поступает исправно. Новые предприятия открываются. Магазины, рестораны, работают, города и дороги строятся. Фронт медленно-медленно ползёт на запад.Оно всё, простите, само происходит? Или за этими процессами кто-то стоит? Какая-то команда? И, вероятно, это довольно умные люди, при этом довольно лихие, обладающие вполне пиратскими навыками: теневой флот, тайные проводки денег, операции в крипте. И все это, чтобы экономика работала, в конечном счёте на войну работала. Ну и на то, чтобы истерящие про то, что "всё пропало, всё слили" могли в магазин сходить, масла-сыра-колбасы купить.Вот правда. Живут люди в стране, но ничего не замечают совершенно. И постоянно предполагают, что те, кто все эти три года вывозит страну, все равно дураки, и при первой возможности подпишут что попало.Если очень кратко, что нынче ночью было сказано."Вы хотите перемирие? Да нет проблем, подъезжайте, переговорим как и что сделать. А то какое перемирие без договоров-то? Не хотите переговоры? Ну ладно, сами все возьмём".Политика лукава, политика это путь обмана и маневра, она совершенно не прямолинейна. Это шахматы, а не карточная бура.Но для некоторых это слишком сложно.Андрей Медведев"...Относительно первого абзаца...Если у автора текста кто-то в России паникует и причитает, то где-то, даже здесь, на форуме, кто-то радуется. Типа "Путин всё, сдулся, проиграл..."...Кто такой Андрей Медведев - не знаю. Но он правильно всё написал. Не надо делать глубокомысленные выводы по поверхностной информации. Только - по результатам.