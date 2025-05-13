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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
1
(Полноправные пользователи)
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- 44692
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 20:18
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 20:31
Цитата:
Не обязательно после ранения.
Основная масса возвращается после окончания контракта.
Это в ВСУ загребают "до последнего вздоха". В России контракт можно продлить, можно вернуться домой.
maxsaf:
Едут домой, после ранения
Едут домой, после ранения
Не обязательно после ранения.
Основная масса возвращается после окончания контракта.
Это в ВСУ загребают "до последнего вздоха". В России контракт можно продлить, можно вернуться домой.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 20:56
Цитата:
Согласен, такой вариант тоже возможен.
Skeptic:
Не обязательно после ранения. Основная масса возвращается после окончания контракта.
Не обязательно после ранения. Основная масса возвращается после окончания контракта.
Согласен, такой вариант тоже возможен.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 21:27
Цитата:
Всё то Вы знаете, как в России, как в Украине, откуда? Я вот черпаю информацию в основном из СМИ, кое что ребята подкидывают, но я ею не руководствуюсь, очень субъективная! Там столько ненависти к России и ко всему русскому.
Так что приходится руководствоваться СМИ! Сегодня смотрел НТВ, "Место встречи", обсуждали тему активной гражданской позиции! Что поразило, на полном серьёзе обсуждают что синее небо и жёлтый пуховик это цвета врага, поэтому надо было думать прежде чем такое фото выкладывать в соцсети! Или один адвокат говорит, что наша жизнь вообще это череда различных запретов и ничего плохого он в запретах не видит. Ругали какого то мэра, который болеет за Ростов у которого жёлто-синие цвета и он написал в комментариях :"Жёлто-синий самый сильный"!
Сидишь ,слушаешь и думаешь:" Это всё на самом деле происходит?" Женщина выкинула любимые жёлтые кроссовки и синий костюм от греха подальше и горюет об этом! Я раньше думал при Ельцине, раннем Путине,что в России со свободой даже не слова, а вообще со свободой получше чем у нас. Но как быстро россияне скатились в какое то средневековье!!! Жаль!
[Исправлено: saba, 13.05.2025 - 22:29]
Skeptic:
России
России
Всё то Вы знаете, как в России, как в Украине, откуда? Я вот черпаю информацию в основном из СМИ, кое что ребята подкидывают, но я ею не руководствуюсь, очень субъективная! Там столько ненависти к России и ко всему русскому.
Так что приходится руководствоваться СМИ! Сегодня смотрел НТВ, "Место встречи", обсуждали тему активной гражданской позиции! Что поразило, на полном серьёзе обсуждают что синее небо и жёлтый пуховик это цвета врага, поэтому надо было думать прежде чем такое фото выкладывать в соцсети! Или один адвокат говорит, что наша жизнь вообще это череда различных запретов и ничего плохого он в запретах не видит. Ругали какого то мэра, который болеет за Ростов у которого жёлто-синие цвета и он написал в комментариях :"Жёлто-синий самый сильный"!
Сидишь ,слушаешь и думаешь:" Это всё на самом деле происходит?" Женщина выкинула любимые жёлтые кроссовки и синий костюм от греха подальше и горюет об этом! Я раньше думал при Ельцине, раннем Путине,что в России со свободой даже не слова, а вообще со свободой получше чем у нас. Но как быстро россияне скатились в какое то средневековье!!! Жаль!
[Исправлено: saba, 13.05.2025 - 22:29]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 07:54
Слушал сегодня речь Трампа в Саудовской Аравии и вспомнился ещё один мультик, вернее песня из него!
Какой чудесный день
Какой чудесный пень
Какой чудесный я
И песенка и песенка моя!
Какой чудесный день
Какой чудесный пень
Какой чудесный я
И песенка и песенка моя!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 08:08
Насколько я понимаю, перемирия не было, значит не приедет?
Цитата:
Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал российскому лидеру Владимиру Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая при одном условии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам политика, он приедет в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 11 мая. Это, считает глава Украины, даст необходимую основу дипломатии.
«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал он.
По словам политика, он приедет в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 11 мая. Это, считает глава Украины, даст необходимую основу дипломатии.
«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал он.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 09:08
Цитата:
Ситуация запутанная, я считаю всё будет зависеть от Путина, если он приедет, то приедут все! И Трамп там неподалеку на Ближнем Востоке! Пока у Путина изобретают возможности и не приехать и перед Трампом лицо не потерять! Песков заявил о составе делегации:"Будет объявлено когда президент сочтёт нужным"!
maxsaf:
значит не приедет?
значит не приедет?
Ситуация запутанная, я считаю всё будет зависеть от Путина, если он приедет, то приедут все! И Трамп там неподалеку на Ближнем Востоке! Пока у Путина изобретают возможности и не приехать и перед Трампом лицо не потерять! Песков заявил о составе делегации:"Будет объявлено когда президент сочтёт нужным"!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 10:01
Цитата:
Вы настолько наивный?
В СМИ тоже работают люди. И вы не найдёте ни одного СМИ, где можно встретить разные точки зрения.
Попробуйте, например, в этой же НГ опубликовать пророссийскую статью - не получится. А вот "рассуждения" Косанова или "праведный гнев" против матери от Ведлер - запросто. Потому что - против России.
Всё зависит от редакционной политики.
Так что, слушать, читать, смотреть... нужно все возможные источники информации. А ориентироваться - исключительно на свой здравый смысл.
...
Про НТВ с его "местом встречи" ничего не могу сказать. Я уже писал, что несколько лет телевизора у меня нет.
Но, тем не менее, скорее всего, задача у канала такая - нагнетать истерию. В России тоже не все руководствуются здравым смыслом. Есть и такие, кто хочет быть "святее папы римского".
saba:
руководствоваться СМИ
руководствоваться СМИ
Вы настолько наивный?
В СМИ тоже работают люди. И вы не найдёте ни одного СМИ, где можно встретить разные точки зрения.
Попробуйте, например, в этой же НГ опубликовать пророссийскую статью - не получится. А вот "рассуждения" Косанова или "праведный гнев" против матери от Ведлер - запросто. Потому что - против России.
Всё зависит от редакционной политики.
Так что, слушать, читать, смотреть... нужно все возможные источники информации. А ориентироваться - исключительно на свой здравый смысл.
...
Про НТВ с его "местом встречи" ничего не могу сказать. Я уже писал, что несколько лет телевизора у меня нет.
Но, тем не менее, скорее всего, задача у канала такая - нагнетать истерию. В России тоже не все руководствуются здравым смыслом. Есть и такие, кто хочет быть "святее папы римского".
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 10:11
Цитата:
Скептик вам это годами пытается объяснить
saba:
я считаю всё будет зависеть от Путина
я считаю всё будет зависеть от Путина
Скептик вам это годами пытается объяснить
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 10:11
Цитата:
В этом "у Путина" нет необходимости. Он не поедет, потому что Зеленский - не та фигура, с которой Путину есть смысл говорить. И меньше всего его волнует мнение Трампа на эту тему.
От России для организации переговорного процесса поедут назначенные Путиным люди.
А вот кто поедет от Украины - вопрос.
Именно для организации переговорного процесса. Ибо сначала необходимо согласовать темы переговоров, потом согласовать составы делегаций. И только потом начинать переговоры.
Путин потому и говорит "без предварительных условий", чтобы хоть как-то начать разговор. Ибо если начинать ставить условия, то встречи подготовительных групп просто не случится.
Выходка Зеленского "жду Путина в Стамбуле", это не слова политического лидера и/или главы государства, это слова урки, "забивающего стрелку".
Какой реакции на это можно ждать от нормального человека?
saba:
Пока у Путина изобретают возможности и не приехать
Пока у Путина изобретают возможности и не приехать
В этом "у Путина" нет необходимости. Он не поедет, потому что Зеленский - не та фигура, с которой Путину есть смысл говорить. И меньше всего его волнует мнение Трампа на эту тему.
От России для организации переговорного процесса поедут назначенные Путиным люди.
А вот кто поедет от Украины - вопрос.
Именно для организации переговорного процесса. Ибо сначала необходимо согласовать темы переговоров, потом согласовать составы делегаций. И только потом начинать переговоры.
Путин потому и говорит "без предварительных условий", чтобы хоть как-то начать разговор. Ибо если начинать ставить условия, то встречи подготовительных групп просто не случится.
Выходка Зеленского "жду Путина в Стамбуле", это не слова политического лидера и/или главы государства, это слова урки, "забивающего стрелку".
Какой реакции на это можно ждать от нормального человека?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 10:19
Цитата:
Есть вероятность, что приедет Трамп, приедет Путин, они сядут общаться, а Зеленского, как Макрона, попросят обождать в другой комнате
Skeptic:
"жду Путина в Стамбуле"
"жду Путина в Стамбуле"
Есть вероятность, что приедет Трамп, приедет Путин, они сядут общаться, а Зеленского, как Макрона, попросят обождать в другой комнате
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 10:26
Цитата:
Нет такой вероятности. О встрече Путина с Трампом разговоры давно идут. Но пока не видно шагов по организации этой встречи.
Ибо пока Трамп пытается изобразить из себя третейского судью, стоящего над схваткой, говорить с ним не о чем.
Именно он - сторона конфликта, а не Зеленский. Зеленский просто инструмент.
Вот когда Трамп признает этот простой факт, тогда и встреча с Путиным будет иметь смысл.
Ибо только от решения Трампа не поддерживать киевский режим и зависит окончание СВО.
А пока он, изображая из себя миротворца, продолжает подкармливать ВСУ - говорить о мире не приходится.
maxsaf:
приедет Трамп, приедет Путин
приедет Трамп, приедет Путин
Нет такой вероятности. О встрече Путина с Трампом разговоры давно идут. Но пока не видно шагов по организации этой встречи.
Ибо пока Трамп пытается изобразить из себя третейского судью, стоящего над схваткой, говорить с ним не о чем.
Именно он - сторона конфликта, а не Зеленский. Зеленский просто инструмент.
Вот когда Трамп признает этот простой факт, тогда и встреча с Путиным будет иметь смысл.
Ибо только от решения Трампа не поддерживать киевский режим и зависит окончание СВО.
А пока он, изображая из себя миротворца, продолжает подкармливать ВСУ - говорить о мире не приходится.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 10:33
Цитата:
Цитата:
Трамп допустил, что приедет. Будет очень некрасиво если приедет и он, и Зеленский, а Путин, предложивший перемирие - не приедет. Но Трамп не подтвердил, видимо не хочет неприятную ситуацию создавать.
Skeptic:
Нет такой вероятности.
Нет такой вероятности.
Цитата:
На данный момент известно, что от США на переговоры по Украине в Турцию поедут представители Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Трамп также допустил возможность своей поездки в Стамбул, но официально не подтвердил, что будет там.
Трамп допустил, что приедет. Будет очень некрасиво если приедет и он, и Зеленский, а Путин, предложивший перемирие - не приедет. Но Трамп не подтвердил, видимо не хочет неприятную ситуацию создавать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 10:40
Цитата:
Этот клоун уже столько всего и всякого "допустил", что все его заявления надо делить на 100.
И да. Путин предложил не перемирие, а переговоры.
А Трамп допустил свой приезд в случае, если приедет Путин.
Так что - всё под контролем Путина.
[Исправлено: Skeptic, 14.05.2025 - 11:49]
maxsaf:
Трамп допустил, что приедет.
Трамп допустил, что приедет.
Этот клоун уже столько всего и всякого "допустил", что все его заявления надо делить на 100.
И да. Путин предложил не перемирие, а переговоры.
А Трамп допустил свой приезд в случае, если приедет Путин.
Так что - всё под контролем Путина.
[Исправлено: Skeptic, 14.05.2025 - 11:49]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 10:47
Вот, кстати... С просторов мордокниги...
"Вот, кстати. Я уже успел почитать всякие истерично-паникерские посты, с причитаниями, что Путин чуть ли не сдаться решил.
Видимо, так триггернули граждане на слово "Стамбул". Все остальное из заявления, они, видимо, не услышали. Как рыбки гуппи.
Вот удивительно. Три года воюем. Страна при этом под тысячами санкций. Но, армия постепенно перестраивается, экономика работает, ничего не рухнуло, не развалилось. Техника в армию поступает исправно. Новые предприятия открываются. Магазины, рестораны, работают, города и дороги строятся. Фронт медленно-медленно ползёт на запад.
Оно всё, простите, само происходит? Или за этими процессами кто-то стоит? Какая-то команда? И, вероятно, это довольно умные люди, при этом довольно лихие, обладающие вполне пиратскими навыками: теневой флот, тайные проводки денег, операции в крипте. И все это, чтобы экономика работала, в конечном счёте на войну работала. Ну и на то, чтобы истерящие про то, что "всё пропало, всё слили" могли в магазин сходить, масла-сыра-колбасы купить.
Вот правда. Живут люди в стране, но ничего не замечают совершенно. И постоянно предполагают, что те, кто все эти три года вывозит страну, все равно дураки, и при первой возможности подпишут что попало.
Если очень кратко, что нынче ночью было сказано.
"Вы хотите перемирие? Да нет проблем, подъезжайте, переговорим как и что сделать. А то какое перемирие без договоров-то? Не хотите переговоры? Ну ладно, сами все возьмём".
Политика лукава, политика это путь обмана и маневра, она совершенно не прямолинейна. Это шахматы, а не карточная бура.
Но для некоторых это слишком сложно.
Андрей Медведев"
...
Относительно первого абзаца...
Если у автора текста кто-то в России паникует и причитает, то где-то, даже здесь, на форуме, кто-то радуется. Типа "Путин всё, сдулся, проиграл..."
...
Кто такой Андрей Медведев - не знаю. Но он правильно всё написал. Не надо делать глубокомысленные выводы по поверхностной информации. Только - по результатам.
"Вот, кстати. Я уже успел почитать всякие истерично-паникерские посты, с причитаниями, что Путин чуть ли не сдаться решил.
Видимо, так триггернули граждане на слово "Стамбул". Все остальное из заявления, они, видимо, не услышали. Как рыбки гуппи.
Вот удивительно. Три года воюем. Страна при этом под тысячами санкций. Но, армия постепенно перестраивается, экономика работает, ничего не рухнуло, не развалилось. Техника в армию поступает исправно. Новые предприятия открываются. Магазины, рестораны, работают, города и дороги строятся. Фронт медленно-медленно ползёт на запад.
Оно всё, простите, само происходит? Или за этими процессами кто-то стоит? Какая-то команда? И, вероятно, это довольно умные люди, при этом довольно лихие, обладающие вполне пиратскими навыками: теневой флот, тайные проводки денег, операции в крипте. И все это, чтобы экономика работала, в конечном счёте на войну работала. Ну и на то, чтобы истерящие про то, что "всё пропало, всё слили" могли в магазин сходить, масла-сыра-колбасы купить.
Вот правда. Живут люди в стране, но ничего не замечают совершенно. И постоянно предполагают, что те, кто все эти три года вывозит страну, все равно дураки, и при первой возможности подпишут что попало.
Если очень кратко, что нынче ночью было сказано.
"Вы хотите перемирие? Да нет проблем, подъезжайте, переговорим как и что сделать. А то какое перемирие без договоров-то? Не хотите переговоры? Ну ладно, сами все возьмём".
Политика лукава, политика это путь обмана и маневра, она совершенно не прямолинейна. Это шахматы, а не карточная бура.
Но для некоторых это слишком сложно.
Андрей Медведев"
...
Относительно первого абзаца...
Если у автора текста кто-то в России паникует и причитает, то где-то, даже здесь, на форуме, кто-то радуется. Типа "Путин всё, сдулся, проиграл..."
...
Кто такой Андрей Медведев - не знаю. Но он правильно всё написал. Не надо делать глубокомысленные выводы по поверхностной информации. Только - по результатам.
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