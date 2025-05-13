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≡ Молодой картофель относится к товарам премиум-сегмента – Минсельхоз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51722
Молодой картофель относится к товарам премиум-сегмента – Минсельхоз
Отправлено: 13.05.25 - 21:24
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На брифинге в правительстве журналисты отметили, что цена молодого картофеля достигла 1300 тенге за килограмм. Одной из причин высокой стоимости вице-министр назвал сложную технологию выращивания – корнеплод возделывают под специальной плёнкой. При этом молодой картофель относится к товарам премиум-сегмента.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44692
Re: Молодой картофель относится к товарам премиум-сегмента –...
Отправлено: 13.05.25 - 21:24
#1
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Тепличная же, не домашняя..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1981
Re: Молодой картофель относится к товарам премиум-сегмента –...
Отправлено: 13.05.25 - 21:47
#2
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"Цена связана с технологией возделывания. Учитывая, что это ранний картофель, он у нас в Туркестанской области в Сарыагашском районе выращивается под пленкой.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1981
Re: Молодой картофель относится к товарам премиум-сегмента –...
Отправлено: 13.05.25 - 21:57
#3
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Speisefrühkartoffeln 2,49 €1 kg = 1.66.....

.....офигеть!!!!! зашёл на немецкий рекламный сайт магазина у них такая цена картошки молодой....так нам никуда ехать не надо она у нас тут и есть сама родная европа...... :-( :-( :-(
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1569
Re: Молодой картофель относится к товарам премиум-сегмента –...
Отправлено: 13.05.25 - 22:10
#4
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Цитата:
цена молодого картофеля достигла 1300 тенге за килограмм,

Отлично!!! Совсем чуть-чуть ещё пов....ся осталось.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7559
Re: Молодой картофель относится к товарам премиум-сегмента –...
Отправлено: 14.05.25 - 09:25
#5
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С нашей инфляцией скоро цена обычной картошки догонит тепличную,мясо от трех до пяти тысяч,это в аграрной стране с бескрайними степями.
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