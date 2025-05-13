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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44692
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 20:18
#6331
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Мурал воину ЗСУ в… Москве..

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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 20:31
#6332
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Цитата:
maxsaf:
Едут домой, после ранения

Не обязательно после ранения.
Основная масса возвращается после окончания контракта.
Это в ВСУ загребают "до последнего вздоха". В России контракт можно продлить, можно вернуться домой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27658
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 20:56
#6333
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Цитата:
Skeptic:
Не обязательно после ранения. Основная масса возвращается после окончания контракта.

Согласен, такой вариант тоже возможен.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7843
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 21:27
#6334
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Цитата:
Skeptic:
России

Всё то Вы знаете, как в России, как в Украине, откуда? Я вот черпаю информацию в основном из СМИ, кое что ребята подкидывают, но я ею не руководствуюсь, очень субъективная! Там столько ненависти к России и ко всему русскому.
Так что приходится руководствоваться СМИ! Сегодня смотрел НТВ, "Место встречи", обсуждали тему активной гражданской позиции! Что поразило, на полном серьёзе обсуждают что синее небо и жёлтый пуховик это цвета врага, поэтому надо было думать прежде чем такое фото выкладывать в соцсети! Или один адвокат говорит, что наша жизнь вообще это череда различных запретов и ничего плохого он в запретах не видит. Ругали какого то мэра, который болеет за Ростов у которого жёлто-синие цвета и он написал в комментариях :"Жёлто-синий самый сильный"!
Сидишь ,слушаешь и думаешь:" Это всё на самом деле происходит?" Женщина выкинула любимые жёлтые кроссовки и синий костюм от греха подальше и горюет об этом! Я раньше думал при Ельцине, раннем Путине,что в России со свободой даже не слова, а вообще со свободой получше чем у нас. Но как быстро россияне скатились в какое то средневековье!!! Жаль!

[Исправлено: saba, 13.05.2025 - 22:29]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7843
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 07:54
#6335
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Слушал сегодня речь Трампа в Саудовской Аравии и вспомнился ещё один мультик, вернее песня из него!
Какой чудесный день
Какой чудесный пень
Какой чудесный я
И песенка и песенка моя!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27658
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 08:08
#6336
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Насколько я понимаю, перемирия не было, значит не приедет?

Цитата:
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал российскому лидеру Владимиру Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая при одном условии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, он приедет в Стамбул, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 11 мая. Это, считает глава Украины, даст необходимую основу дипломатии.

«И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал он.

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7843
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.05.25 - 09:08
#6337
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Цитата:
maxsaf:
значит не приедет?

Ситуация запутанная, я считаю всё будет зависеть от Путина, если он приедет, то приедут все! И Трамп там неподалеку на Ближнем Востоке! Пока у Путина изобретают возможности и не приехать и перед Трампом лицо не потерять! Песков заявил о составе делегации:"Будет объявлено когда президент сочтёт нужным"!
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