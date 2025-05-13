Отправлено: - 22:31

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Тогда как такие как я, начиная с 9ти лет, уже знали, как украсть этот кусок, и чего ждать от жизни, когда тебе даже родственники не помогают..

Цитата:...... такое не говори и деда своего не позорь героя союза,а то у нас тута имеются пользователи из за кардона будут потом намазывать как внук героя тындил колбасу с печенюшками.........кто то воровал а кто то оплачивал недостачу в магазине....