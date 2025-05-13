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"Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере детьми-сиротами приоритета в очереди на жильё высказалась правозащитница
"Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере детьми-сиротами приоритета в очереди на жильё высказалась правозащитница
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51722
"Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере детьми-сиротами приоритета в очереди на жильё высказалась правозащитница
Отправлено: 13.05.25 - 19:58
- О какой справедливости я могу говорить, когда выпускники детских домов, такие же, как и я, как и тысячи по всему Казахстану, которые ждали свои квартиры десять, а то и двадцать лет хоть с какой-то надеждой о том, что у них есть приоритет, потеряли этот приоритет? - возмущается Александра Исмаилова.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2328
Re: "Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере...
Отправлено: 13.05.25 - 19:58
Истинное лицо государства.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44692
"Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере детьми-сиротами приоритета в очереди на жильё высказалась правозащитница
Отправлено: 13.05.25 - 20:25
В детдом вообще не надо идти.
Там конечно дети становятся духовитыми, не все, небольшая часть, остальных учат тому, что государство их будет вечно кормить и все такое и таких большинство.
Выйдя из детдома, такие дети не приспособлены ни к чему, даже кусок колбасы не могут украсть, чтобы прожить..
Тогда как такие как я, начиная с 9ти лет, уже знали, как украсть этот кусок, и чего ждать от жизни, когда тебе даже родственники не помогают..
А потому вслед за этим все детдома нужно закрыть, а детишек распустить за ненадобностью, зачем на них тратить бюджетные деньги?
Ведь USAID уже не помогает..
Там конечно дети становятся духовитыми, не все, небольшая часть, остальных учат тому, что государство их будет вечно кормить и все такое и таких большинство.
Выйдя из детдома, такие дети не приспособлены ни к чему, даже кусок колбасы не могут украсть, чтобы прожить..
Тогда как такие как я, начиная с 9ти лет, уже знали, как украсть этот кусок, и чего ждать от жизни, когда тебе даже родственники не помогают..
А потому вслед за этим все детдома нужно закрыть, а детишек распустить за ненадобностью, зачем на них тратить бюджетные деньги?
Ведь USAID уже не помогает..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 856
Re: "Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере...
Отправлено: 13.05.25 - 20:58
Эти вопросы нужно в первую очередь задавать депутатам Парламента РК, которые принимают Законы,потому что по Конституции Республики акты Парламента, подписываемые Президентом РК, предварительно скрепляются соответственно подписью Председателя каждой из Палат Парламента, на которых возлагается юридическая ответственность за законность данных актов(Законы, Указы, распоряжения и т.д). Парламент РК является высшим представительным органом Республики, осуществляющим законодательную власть, который имеет право одновременно освободить Президента от должности.Вот депутаты и есть главные ответственные за законность принимаемых законов, о которых пишут жалобы граждане всех слоев населения. Ведь в Конституции не указано, что гос-во следует принципам Справедливости на благо всего народа, основываясь на Законы РК, утвержденные Парламентом страны с целью установления законности и порядка в стране! Это значит, что гос-во преследует всех за иждивенчество, за меркантильные интересы все слои населения, за саботажные и преступные действия и бездействия внутри страны. Нужно обращаться в суд, который независим и подчиняется Конституции и закону для того, чтобы он признал, что закон устанавливающий или усиливающий ответственность, а также возлагающий новые обязанности на граждан или ухудшающий их положение, обратной силы не имеет! А иначе, это глас вопиющего в пустыне!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18117
Re: "Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере...
Отправлено: 13.05.25 - 21:07
Цитата:
Вот опять
Не понимаю почему государство как раз и не озобится этим вопросом
Если у нас десятки тысяч людей кто зависит полностью от государства и ждёт от него квартиру (тоесть от нас с вами от общества и налогов) так может эти сироты тоже должны что-то сделать для этого государства?
Почему парней не отправить в кадетские училища чтобы уже с детства дать им профессию офицеров? Там и квартиры быстрее найдутся
А девушек трудоустраивать в акиматы темболее вон агенство ноет что кадровый голод на госслужбе
И будет у нас армия бюджетников которые всю жизнь за счёт государства живут и работают на это государство.
Им и альтернативы в частный сектор уходить не будет потомучто потеряют льготы, квартиры итд
Наши мама и папа - это наше государство.
Вот опять
Не понимаю почему государство как раз и не озобится этим вопросом
Если у нас десятки тысяч людей кто зависит полностью от государства и ждёт от него квартиру (тоесть от нас с вами от общества и налогов) так может эти сироты тоже должны что-то сделать для этого государства?
Почему парней не отправить в кадетские училища чтобы уже с детства дать им профессию офицеров? Там и квартиры быстрее найдутся
А девушек трудоустраивать в акиматы темболее вон агенство ноет что кадровый голод на госслужбе
И будет у нас армия бюджетников которые всю жизнь за счёт государства живут и работают на это государство.
Им и альтернативы в частный сектор уходить не будет потомучто потеряют льготы, квартиры итд
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1981
Re: "Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере...
Отправлено: 13.05.25 - 22:31
Цитата:
...... такое не говори и деда своего не позорь героя союза,а то у нас тута имеются пользователи из за кардона будут потом намазывать как внук героя тындил колбасу с печенюшками.....
....кто то воровал а кто то оплачивал недостачу в магазине....
111:
Тогда как такие как я, начиная с 9ти лет, уже знали, как украсть этот кусок, и чего ждать от жизни, когда тебе даже родственники не помогают..
Тогда как такие как я, начиная с 9ти лет, уже знали, как украсть этот кусок, и чего ждать от жизни, когда тебе даже родственники не помогают..
...... такое не говори и деда своего не позорь героя союза,а то у нас тута имеются пользователи из за кардона будут потом намазывать как внук героя тындил колбасу с печенюшками.....
....кто то воровал а кто то оплачивал недостачу в магазине....
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1981
Re: "Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере...
Отправлено: 13.05.25 - 22:38
Цитата:
.....где они? есть?
abaika95:
Почему парней не отправить в кадетские училища чтобы уже с детства дать им профессию офицеров?
Почему парней не отправить в кадетские училища чтобы уже с детства дать им профессию офицеров?
.....где они? есть?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7843
"Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере детьми-сиротами приоритета в очереди на жильё высказалась правозащитница
Отправлено: 14.05.25 - 07:22
Цитата:
Один в Кокшетау знаю.
родом из Шанхая2022:
? есть?
? есть?
Один в Кокшетау знаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7559
Re: "Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере...
Отправлено: 14.05.25 - 09:22
Я знаю многих выпускников из детских домов,отношение к ним двоякое: некоторым выдали арендные квартиры с право выкупа в малосемейке,они не могут не то что коммуналку заплатит,а семь тысяч в бюджет за проживание в этом жилье. Многие пошли по стопам своих родителей,спились и обкурились. А есть те у кого жизнь сложилась более удачно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18117
"Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере детьми-сиротами приоритета в очереди на жильё высказалась правозащитница
Отправлено: 14.05.25 - 09:31
Цитата:
в щучинске кадетское училище министерства обороны
родом из Шанхая2022:
где они? есть?
где они? есть?
в щучинске кадетское училище министерства обороны
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