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≡ Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51722
Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
Отправлено: 13.05.25 - 15:14
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По его мнению, в городах с этим справляются коммунальные службы, а в сёлах это "надо людьми проводить". А как вы относитесь к предложению акима? В чём оно заключается - в воспитании любви к малой родине или перекладывании работы с ведомств на детей?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1981
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 22:45
#15
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Цитата:
saba:
Кто нибудь расскажет мне когда произошел такой судьбоносный выбор? Почему я не знаю? Кто провозгласил и декларировал? В каких документах это отражено?

.....не знаю saba где вы живёте но у нас что связано с коммуняками практически всё переименовали начиная с улиц населённых пунктов был посёлок такой Красный передовик где он биль скажи? недалеко от города только не гугли....
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1289
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 23:23
#16
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Цитата:
ОГПУ:
мотаться на служебных автомобилях

Неееееет! На автобусах, как простые смертные. Нехрен бюджетный бензин палить
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7843
Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
Отправлено: 14.05.25 - 07:20
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
нас что связано с коммуняками практически всё переименовали начиная

При чём здесь переименование и декомунизация? Да сейчас у нас нет у власти компартии, но и процесса декоммунизации, когда идёт не только переименование, а выкорчевывание всего, что связано с коммунизмом нет! Те же самые субботники проводятся, компартия не запрещена и т.д
А милый Вашему сердцу Передовик, сейчас Арман кажется называется! Я к переименованию отношусь достаточно негативно, но это тот случай, когда вполне допустимо, я считаю! Тем более в советское время этот поселок совсем на передовика не был похож, особенно если сравнивать с недалеко расположенным Озерным!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18117
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 14.05.25 - 09:33
#18
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Цитата:
Дантист:
Если власти взяли курс на декоммунизацию, то и субботники надо забыть и не вспоминать, это же изобретение коммунистов, или выражаясь языком Абайки, Путинская пропаганда

а ты языком абайки не выражайся
выражайка еще не выросла

в селе нет коммунальных предприятий кто будет за благоустройством следить круглый год
все силами села всегда
так пусть трудоустраивают подростков на лето как работников
тогда и будет эффект
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18117
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 14.05.25 - 09:37
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
если вы выбрали курс декоммунизации давайте будем идти согласно выбранному курсу,субботники это прошлое коммуняцкое

давай если так то и всех кто тащится по коммунизму выкинем? они прошлое коммуняцкое ведь так в вашей логике радиклаьного решения "советского вопроса" это работает?
один декомунизатор уже попытался ПОКАЗАТЬ как правильно надо декомунизировать
в итоге вон декомунизировал 300 тыс своих солдат и теперь не знает как войну закончить, и на 9 мая связь в части страны рубит чтобы декомунизаторы на дронах не прилетели
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