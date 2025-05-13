Отправлено: - 22:45

saba:

Кто нибудь расскажет мне когда произошел такой судьбоносный выбор? Почему я не знаю? Кто провозгласил и декларировал? В каких документах это отражено?

Цитата:.....не знаю saba где вы живёте но у нас что связано с коммуняками практически всё переименовали начиная с улиц населённых пунктов был посёлок такой Красный передовик где он биль скажи? недалеко от города только не гугли....