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Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51722
Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
Отправлено: 13.05.25 - 15:14
По его мнению, в городах с этим справляются коммунальные службы, а в сёлах это "надо людьми проводить". А как вы относитесь к предложению акима? В чём оно заключается - в воспитании любви к малой родине или перекладывании работы с ведомств на детей?
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1288
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 15:14
Летом школьники должны отдыхать от новшеств, вводимых горе-новаторами. Для уборки есть коммунальные службы, содержащиеся за счет бюджета.субботники, естественно, никто не отменял, но в таком контексте это просто эксплуатация детского труда. Почему бы сельским акиматам не выйти на уборку вверенных им сел?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44692
Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
Отправлено: 13.05.25 - 15:52
В свое время баи в Египте назвали свою страну Чистый Египет, и весь несчастный народ сделали рабами.
Как и Америка когда то , Чистая Америка, но они не сделали рабов со своего народа, они просто их навезли в свою страну с таких, как Чистый Египет.
Гитлер со своей Чистой Нацией и Германией попытался сделать рабов из евреев и других стран.
Россия и Ойропа навозит мусорщиков с других стран, обращаясь с ними как с бесправным отребьем..
Но у них плюс, что мусорщикам они хоть платят.
Похоже наши чиновники выбрали первый вариант и начали делать рабов из своего народа, послушных и поклоняющихся баям совершенно бесплатно, как когда то в Египте..
[Исправлено: 111, 13.05.2025 - 17:05]
Как и Америка когда то , Чистая Америка, но они не сделали рабов со своего народа, они просто их навезли в свою страну с таких, как Чистый Египет.
Гитлер со своей Чистой Нацией и Германией попытался сделать рабов из евреев и других стран.
Россия и Ойропа навозит мусорщиков с других стран, обращаясь с ними как с бесправным отребьем..
Но у них плюс, что мусорщикам они хоть платят.
Похоже наши чиновники выбрали первый вариант и начали делать рабов из своего народа, послушных и поклоняющихся баям совершенно бесплатно, как когда то в Египте..
[Исправлено: 111, 13.05.2025 - 17:05]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 856
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 16:19
Акиму пора знать, что трудиться несовершеннолетний может при следующих условиях: Если ему 14 и выше лет с согласия их законных представителей, совершенной в письменной форме (договору ГПХ или по трудовому договору) между акимом сельского и городского акимата и законными представителями! Если этот подросток будет трудиться на основании договора ГПХ, то гос-во обязано ему платить бюджетные деньги, которыми подросток от 14 до 18 лет по закону имеет право самостоятельно распоряжаться, то есть положить в банки 2-го уровня! Далее согласно ст.31 ТК трудовой договор может быть заключен с гражданами РК, достигшими 15-ти лет, в случаях получения ими основного среднего, общего среднего образования в организации среднего образования. С учащимися, достигшими 14-ти летнего возраста, для выполнения в свободное от учебы время, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения. Трудовой договор подписывается работодателем, несовершеннолетним, одним из его родителей, опекуном, попечителем или усыновителем! Иначе нельзя, будет грубейшее нарушение Законов РК, которое пытается искоренить Президент РК! На халяву трудятся только те, кому присущ рабский труд или в период военных действий, стихийных бедствий! Пора уже на уровне Правительства РК ежеквартально проводить тесты на знание всех Законов РК, чтобы акимы, и др.госслужащие не нарушали Закон и Порядок в стране и не вызывали своими действиями и бездействиями (незнанием) социальную напряженность среди населения своего региона или вообще по стране! Поэтому акимы всех уровней, директора школ, другие госслужащие только своих детей имеют право обязать трудиться, а чужих нет! Труд в Казахстане дело добровольное, даже если трудиться по по наведению чистоты (уборке мусора) в селах, аулах, деревнях сделал предложение аким области!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44692
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 16:38
Почему мы не видим детей и внуков или еще каких то их родственников школьников, наших Акимов, как они убирают помойки где нибудь за бичами или алкашами хотя бы тут в городе?
Почему такое отношение к школьникам из сел, что мол они там что то должны делать бесплатно?
В Советское время я работал с 12ти лет на стрижке, на кирзаводе, купил себе Романтик за 200, ФЭД-5 за 67, часы Ракета за 34 рубля, все фотодела наложенным платежом и тогда хорошо платили школьникам
Особенно на «валках» в степи.
Почему сегодня наши казахские правители с каким то что ли отвращением говорят о сельских школярах, о том, что они как рабы должны пахать и бесплатно, без той же доставки пиццы и соков, даже обед и ужин не предлагают, не говоря уже о деньгах!
Их родители и так почти даром нас кормят хлебом, работая за 200 Ойро в полях и на дойках.
А теперь еще и их дети?
Почему такое отношение к школьникам из сел, что мол они там что то должны делать бесплатно?
В Советское время я работал с 12ти лет на стрижке, на кирзаводе, купил себе Романтик за 200, ФЭД-5 за 67, часы Ракета за 34 рубля, все фотодела наложенным платежом и тогда хорошо платили школьникам
Особенно на «валках» в степи.
Почему сегодня наши казахские правители с каким то что ли отвращением говорят о сельских школярах, о том, что они как рабы должны пахать и бесплатно, без той же доставки пиццы и соков, даже обед и ужин не предлагают, не говоря уже о деньгах!
Их родители и так почти даром нас кормят хлебом, работая за 200 Ойро в полях и на дойках.
А теперь еще и их дети?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7839
Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
Отправлено: 13.05.25 - 16:39
Ничего не понимаю! В городе в школах дети свой класс даже не должны убирать, а в сёлах дети целый поселок убирать! Я в целом не против, но это не должно быть обязанностью, платить надо сейчас.
А то так получится ,что если ты родился в городе ты чист, ухожен и бегаешь по секциям и кружкам, а если ты родился в селе ты весь в навозе и в каникулы ещё или после учебы должен улицы мести! Кто то собирался бороться с запустением села!!! Насчёт навоза это я утрировано, сейчас не в каждом поселке люди скот держат.
[Исправлено: saba, 13.05.2025 - 17:40]
А то так получится ,что если ты родился в городе ты чист, ухожен и бегаешь по секциям и кружкам, а если ты родился в селе ты весь в навозе и в каникулы ещё или после учебы должен улицы мести! Кто то собирался бороться с запустением села!!! Насчёт навоза это я утрировано, сейчас не в каждом поселке люди скот держат.
[Исправлено: saba, 13.05.2025 - 17:40]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1403
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 17:19
Если власти взяли курс на декоммунизацию, то и субботники надо забыть и не вспоминать, это же изобретение коммунистов, или выражаясь языком Абайки, Путинская пропаганда
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 730
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 19:11
разовые субботники с участием детей различного возраста -это нормально. Мы выросли на таких мероприятиях. Никто не сломался, зато результат коллективной работы был виден и мы этим даже гордились. А вот такая работа на постоянной основе-это перегиб. Зашкаливает госаппарат у нас, уже и до детей добрались. Категорически против этого. Каждая работа должна оплачиваться достойно, а тут намерены по осени отблагодарить подарочком или грамотой. Не стыдно,а?
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 21:14
.....мы в ПЧСТРе сами убираем коммунальщики к ненаведоваются,но детей сельской местности оставьте в покое,если вы выбрали курс декоммунизации давайте будем идти согласно выбранному курсу,субботники это прошлое коммуняцкое...выделяйте из бюджета области финансы на уборку территории сельской местности....вот чё за нород всё на дурняк хотят....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4294
Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
Отправлено: 13.05.25 - 21:21
Уберите руки от детей, они должны и учиться и родителям в доме по хозяйству помогать. Жизнь в селе и так не особо сладка, а теперь ещё вообще детей детства лишить решили. В принципе, использование детского труда - нарушение конституции о защите прав ребёнка. Акиму это должно быть известно. Есть муниципальные службы для этого.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 463
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 21:47
Я бы в первую очередь толстож...пых заместителей акимов этих районов заставил по выходным не в город мотаться на служебных автомобилях или подставных но тоже служебных (стоящих на балансе гкп и.т.д.) а проводить субботники в сёлах, особенно отдаленных, куда всякая челядь не мотается "по работе"
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 463
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 21:50
А так идея конечно хорошая, дети должны приучаться к труду, лишним это не будет, а чиновники пусть отрабатывают свои унитазы со спцсвязью и.т.д. и.т.п.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7839
Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской области
Отправлено: 13.05.25 - 22:00
Цитата:
Кто нибудь расскажет мне когда произошел такой судьбоносный выбор? Почему я не знаю? Кто провозгласил и декларировал? В каких документах это отражено?
родом из Шанхая2022:
вы выбрали курс декоммуниз
вы выбрали курс декоммуниз
Кто нибудь расскажет мне когда произошел такой судьбоносный выбор? Почему я не знаю? Кто провозгласил и декларировал? В каких документах это отражено?
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 22:04
Цитата:
.....вот родители хай и приучают к труду тем более в сельской местности а не акимы они пущай своих приучают метлу в зубы и хай город метут....
ОГПУ:
А так идея конечно хорошая, дети должны приучаться к труду, лишним это не будет
А так идея конечно хорошая, дети должны приучаться к труду, лишним это не будет
.....вот родители хай и приучают к труду тем более в сельской местности а не акимы они пущай своих приучают метлу в зубы и хай город метут....
Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...
Отправлено: 13.05.25 - 22:11
Цитата:
....ну это как тебе обьяснить использование детского труда,это типа каритаса или красного креста...а у вас субботники как у нас?
Эл-починно:
. В принципе, использование детского труда - нарушение конституции о защите прав ребёнка. Акиму это должно быть известно. Есть муниципальные службы для этого.
. В принципе, использование детского труда - нарушение конституции о защите прав ребёнка. Акиму это должно быть известно. Есть муниципальные службы для этого.
....ну это как тебе обьяснить использование детского труда,это типа каритаса или красного креста...а у вас субботники как у нас?
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