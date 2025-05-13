Отправлено: - 21:27

Skeptic:

России

[Исправлено: saba, 13.05.2025 - 22:29]

Цитата:Всё то Вы знаете, как в России, как в Украине, откуда? Я вот черпаю информацию в основном из СМИ, кое что ребята подкидывают, но я ею не руководствуюсь, очень субъективная! Там столько ненависти к России и ко всему русскому.Так что приходится руководствоваться СМИ! Сегодня смотрел НТВ, "Место встречи", обсуждали тему активной гражданской позиции! Что поразило, на полном серьёзе обсуждают что синее небо и жёлтый пуховик это цвета врага, поэтому надо было думать прежде чем такое фото выкладывать в соцсети! Или один адвокат говорит, что наша жизнь вообще это череда различных запретов и ничего плохого он в запретах не видит. Ругали какого то мэра, который болеет за Ростов у которого жёлто-синие цвета и он написал в комментариях :"Жёлто-синий самый сильный"!Сидишь ,слушаешь и думаешь:" Это всё на самом деле происходит?" Женщина выкинула любимые жёлтые кроссовки и синий костюм от греха подальше и горюет об этом! Я раньше думал при Ельцине, раннем Путине,что в России со свободой даже не слова, а вообще со свободой получше чем у нас. Но как быстро россияне скатились в какое то средневековье!!! Жаль!