Отправлено: - 21:57

Speisefrühkartoffeln 2,49 €1 kg = 1.66..........офигеть!!!!! зашёл на немецкий рекламный сайт магазина у них такая цена картошки молодой....так нам никуда ехать не надо она у нас тут и есть сама родная европа......