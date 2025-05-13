Re: "Не выкидывайте, как собак, на улицы" - О потере...

Отправлено: - 20:58

Эти вопросы нужно в первую очередь задавать депутатам Парламента РК, которые принимают Законы,потому что по Конституции Республики акты Парламента, подписываемые Президентом РК, предварительно скрепляются соответственно подписью Председателя каждой из Палат Парламента, на которых возлагается юридическая ответственность за законность данных актов(Законы, Указы, распоряжения и т.д). Парламент РК является высшим представительным органом Республики, осуществляющим законодательную власть, который имеет право одновременно освободить Президента от должности.Вот депутаты и есть главные ответственные за законность принимаемых законов, о которых пишут жалобы граждане всех слоев населения. Ведь в Конституции не указано, что гос-во следует принципам Справедливости на благо всего народа, основываясь на Законы РК, утвержденные Парламентом страны с целью установления законности и порядка в стране! Это значит, что гос-во преследует всех за иждивенчество, за меркантильные интересы все слои населения, за саботажные и преступные действия и бездействия внутри страны. Нужно обращаться в суд, который независим и подчиняется Конституции и закону для того, чтобы он признал, что закон устанавливающий или усиливающий ответственность, а также возлагающий новые обязанности на граждан или ухудшающий их положение, обратной силы не имеет! А иначе, это глас вопиющего в пустыне!