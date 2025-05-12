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≡ Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51720
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 20:14
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Минздрав планирует наделить средний медперсонал полномочиями самостоятельно выписывать рецепты на лекарства, назначенные врачом, сообщил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев в ответе на депутатский запрос. Получить назначенные лекарства можно будет без визита к врачу.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1403
Re: Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в...
Отправлено: 12.05.25 - 20:14
#1
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А через egov или через декоративный Damumed никак?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4293
Re: Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в...
Отправлено: 12.05.25 - 20:34
#2
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Ну да, а чего, гугле есть, каждый сам себе и доктор и врач. Сразу всем рецепты выписывать разрешить, чего мелочиться? А так же по скальпелю и паре пинцетов выдать всем, будет каждый сам себе хирург! :lol:
Гашиш, та бишь каннабис запрещают, а медикаменты и медсестра выписать сможет?! Вот же, чтоб усе так жили. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4293
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 20:45
#3
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//Получить назначенные лекарства можно будет без визита к врачу, передает//

Так я это уже давно и так могу. Раньше просто за рецептом в праксис заходил от медсестёр получал на руки, врачом подписанный рецепт. сегодня по электронке, автоматом на карту больничной кассы приходит. Но подписывается врачом, которого мне просто посещать не нужно. Медсестра за такое деяние, может и на срок загреметь. ;-)

ПС - в Германии ;-)

[Исправлено: Эл-починно, 12.05.2025 - 21:56]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27653
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 21:02
#4
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Делюсь заграничным опытом. У нас лекарства по рецепту можно получить тремя способами:
1) классический - визит к своему доктору.
2) онлайн, приравнивается к визиту к доктору, прием ведёт настоящий доктор, быстро. Подходит для чего-то простого.
3) в некоторых аптеках - доктор выписывает рецепт прямо в аптеке.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4293
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 21:07
#5
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Цитата:
maxsaf:
Делюсь заграничным опытом

Да похоже Казахстанские чиновники его и насмотрелись, только сути так и не поняли. Что сам рецепт, только врачом выписывается.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7837
Re: Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в...
Отправлено: 12.05.25 - 23:15
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Что сам рецепт, только врачом

Статью то хоть читали? Хроническим больным, у которых есть назначение врача может выписать рецепт медсестра! Может быть редкое здравое решение нашего правительства! Если пациент давно болен, лекарства у него одни и те же, зачем занимать время специалиста!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7837
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 23:16
#7
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Назначение делает всё равно врач!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4293
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 23:57
#8
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Цитата:
saba:
Статью то хоть читали? Хроническим больным, у которых есть назначение врача может выписать рецепт медсестра!

Цитата:
saba:
Назначение делает всё равно врач!

Вы уж определитесь!?

ПС - сам хроник, система упрощена до автомата, но рецепт, всё равно выписывается и подписывается врачом - лечащим как правило, иногда в исключениях (отпуск, сам заболел) другим врачом.

[Исправлено: Эл-починно, 13.05.2025 - 01:09]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4293
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 23:59
#9
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И таки да, лично я такой страны не знаю, где медсестра мне выпишет рецепт!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2325
Re: Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в...
Отправлено: 13.05.25 - 13:09
#10
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Какое-то очередное "открытие Америки" или "изобретение велосипеда"...
Я состою на учёте.
И я уже несколько лет хожу за рецептом именно к медсестре.
Даже отдельная запись к медсестре есть в частных клиниках, где медсестры сидят в отдельном кабинете.
В чём это "новшество", объявленное Кошербаевым, состоит?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7837
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 13.05.25 - 16:50
#11
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Цитата:
Эл-починно:
лично я такой страны не знаю, где медсестра мне выпишет рецепт!

Вот теперь будете знать одну, если такого нет нигде, но это разумно, то это не значит,что это плохо!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7837
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 13.05.25 - 16:52
#12
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Цитата:
Skeptic:
чём это "новшество", объявленное Кошербаевым, состоит?

А я то удивляюсь, как это разумная вещь в голову министра пришла! Может просто хотят узаконить, то до чего сами медработники на местах своим умом дошли!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4293
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 13.05.25 - 18:46
#13
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Цитата:
saba:
но это разумно,

Я не могу оценить достаточно точно, насколько это разумно. Ведь теперь возможно или точнее вероятное всего, будут злоупотребления, как пить дать, особенно с опиоидами и им подобными медикаментами.
Получить рецепт без посещения врача, одно дело. Я как "хроник", (выше уже отписывался) тоже раньше от медсестёр рецепт в руки получал, но подписан он был лечащем врачом. Сегодня вообще не нужно никуда ходить, позвонил в праксис, через пол часа рецепт на твоей (моей) медицинской электронной карте, даже в аптеку холить не нужно. Тут же через приложения на смартфоне заказал, на следующий день доставка на дом. Но выписывает или это всё электронно подтверждает всё равно врач.
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