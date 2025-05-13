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≡ Несправедливая система: казахстанцев возмущают двойные взносы за медстраховку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51720
Несправедливая система: казахстанцев возмущают двойные взносы за медстраховку
Отправлено: 13.05.25 - 16:27
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Казахстанцы возмущены двойными отчислениями в фонд обязательного медицинского страхования. С такой проблемой сталкиваются граждане, которые заняты на двух работах: по найму и как индивидуальные предприниматели.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
855
Re: Несправедливая система: казахстанцев возмущают двойные...
Отправлено: 13.05.25 - 16:27
#1
Комментарий удален модератором.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
855
Re: Несправедливая система: казахстанцев возмущают двойные...
Отправлено: 13.05.25 - 17:26
#2
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Страхование-это не налогообложение! Медицинское страхование-это взносы, аккумулируемые работающими в Фонде медицинского страхования, независимо от количества рабочих мест! И это не двойное страхование, а страхование от одного физлица и тут не надо путать! Двойным может быть налогообложение, если физлицо является гражданином РФ, при этом платит налоги и в РФ и в РК! И этот процесс никто не отменит, если даже будет революция! Ставить условие гос-ву снизить налоги в обмен на двойное медстрахование, тоже не получится, от слова совсем! НЕ надо бурю в стакане устраивать со ссылкой на депутатов всех уровней, они ведь тоже не божьи дети, и у них нет семь пядей во лбу и тоже имеют права на ошибку как сапер!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1288
Re: Несправедливая система: казахстанцев возмущают двойные...
Отправлено: 13.05.25 - 17:48
#3
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Цитата:
абике:
тоже имеют права на ошибку

Не согласен. Принимая решения, касающиеся МИЛЛИОНОВ граждан, права на ошибку просто не может быть. Абсолютно все нюансы должны быть учтены, все "За" и "Против" взвешены, возможные последствия предусмотрены. Наши же бараны понимают только одно - мы должны платить. Кому и за что - вопрос вторичный, и не обязательно требующий внятного ответа. Примеров уйма. Платные дороги, которые разбивают машины; медстрахование, от которого польза идет только владельцам фонда...
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