Re: Несправедливая система: казахстанцев возмущают двойные...

Отправлено: - 17:26

Страхование-это не налогообложение! Медицинское страхование-это взносы, аккумулируемые работающими в Фонде медицинского страхования, независимо от количества рабочих мест! И это не двойное страхование, а страхование от одного физлица и тут не надо путать! Двойным может быть налогообложение, если физлицо является гражданином РФ, при этом платит налоги и в РФ и в РК! И этот процесс никто не отменит, если даже будет революция! Ставить условие гос-ву снизить налоги в обмен на двойное медстрахование, тоже не получится, от слова совсем! НЕ надо бурю в стакане устраивать со ссылкой на депутатов всех уровней, они ведь тоже не божьи дети, и у них нет семь пядей во лбу и тоже имеют права на ошибку как сапер!