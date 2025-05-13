Re: Убирать улицы в сёлах следует школьникам - аким Костанайской...

Отправлено: - 16:19

Акиму пора знать, что трудиться несовершеннолетний может при следующих условиях: Если ему 14 и выше лет с согласия их законных представителей, совершенной в письменной форме (договору ГПХ или по трудовому договору) между акимом сельского и городского акимата и законными представителями! Если этот подросток будет трудиться на основании договора ГПХ, то гос-во обязано ему платить бюджетные деньги, которыми подросток от 14 до 18 лет по закону имеет право самостоятельно распоряжаться, то есть положить в банки 2-го уровня! Далее согласно ст.31 ТК трудовой договор может быть заключен с гражданами РК, достигшими 15-ти лет, в случаях получения ими основного среднего, общего среднего образования в организации среднего образования. С учащимися, достигшими 14-ти летнего возраста, для выполнения в свободное от учебы время, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения. Трудовой договор подписывается работодателем, несовершеннолетним, одним из его родителей, опекуном, попечителем или усыновителем! Иначе нельзя, будет грубейшее нарушение Законов РК, которое пытается искоренить Президент РК! На халяву трудятся только те, кому присущ рабский труд или в период военных действий, стихийных бедствий! Пора уже на уровне Правительства РК ежеквартально проводить тесты на знание всех Законов РК, чтобы акимы, и др.госслужащие не нарушали Закон и Порядок в стране и не вызывали своими действиями и бездействиями (незнанием) социальную напряженность среди населения своего региона или вообще по стране! Поэтому акимы всех уровней, директора школ, другие госслужащие только своих детей имеют право обязать трудиться, а чужих нет! Труд в Казахстане дело добровольное, даже если трудиться по по наведению чистоты (уборке мусора) в селах, аулах, деревнях сделал предложение аким области!