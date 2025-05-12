Отправлено: - 23:57

saba:

Статью то хоть читали? Хроническим больным, у которых есть назначение врача может выписать рецепт медсестра!

saba:

Назначение делает всё равно врач!

[Исправлено: Эл-починно, 13.05.2025 - 01:09]

Цитата:Цитата:Вы уж определитесь!?ПС - сам хроник, система упрощена до автомата, но рецепт, всё равно выписывается и подписывается врачом - лечащим как правило, иногда в исключениях (отпуск, сам заболел) другим врачом.