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≡ Несправедливая система: казахстанцев возмущают двойные взносы за медстраховку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51720
Несправедливая система: казахстанцев возмущают двойные взносы за медстраховку
Отправлено: 13.05.25 - 16:27
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Казахстанцы возмущены двойными отчислениями в фонд обязательного медицинского страхования. С такой проблемой сталкиваются граждане, которые заняты на двух работах: по найму и как индивидуальные предприниматели.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
854
Re: Несправедливая система: казахстанцев возмущают двойные...
Отправлено: 13.05.25 - 16:27
#1
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