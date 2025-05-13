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Школьники со всего Казахстана объявили нулевую терпимость к смертности детей на дорогах. Что предлагают в Костанае?
Школьники со всего Казахстана объявили нулевую терпимость к смертности детей на дорогах. Что предлагают в Костанае?
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