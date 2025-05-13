Отправлено: - 16:21

Skeptic:

Это вам не с другом из другого города договориться о встрече "где-нибудь в Египте".

Цитата:Ага, кто-то из экспертов сказал:" Это Трамп может отложить дела и ради такого дела собраться и прилететь! А Путину надо чтобы ФСБ с овчарками три недели весь Стамбул перевернули"!