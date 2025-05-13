Новости от Нехста, говорят, что Китай призвал Россию сложить оружие, Р.Т. Эрдоган победил рабочую партию Курдистана, отмечается рост ВВП Казахстана и.т.д. Кстати, другие источники сообщают, что лидер КНР председатель Си Цзиньпин посетит Казахстан в июне 2025 года.
Чтобы здраво рассуждать на такие темы, нужно иметь хоть малейшее представление о том, как организуются такие встречи. Это вам не с другом из другого города договориться о встрече "где-нибудь в Египте". Это ваш любимец Зеленский никому не интересен. Его могут утилизировать хозяева и в Киеве. И он это знает. Потому такой "храбрый". Путин - фигура совсем другого масштаба. И покушение на него может вызвать очень плохие последствия для всего мира. Это не нужно не только России, но и тому же Трампу, и, особенно, Турции, как принимающей стороне. На ней вся ответственность за безопасность. А с учётом того, что Зеленский в принципе не легитимен, то и разговаривать Путину с ним нет никакого смысла. Максимум - Лавров. Да и то только после предварительных переговоров между специальными группами сторон.
Ну понятное дело, что ничего непонятно, говорит говорит чел, просто так что то там.. В СССР флаги да, были одни, ну так чего же он в 91м не защищал Союз с оружием в руках и теперь винить надо прежде всего себя за то, что продал Родину, ни каких то студентов, чья Родина уже другая страна..
saba: Так он же вроде первый сказал, давайте в Турции переговоры в четверг проведем! А Зеленский ему в ответ:" Жду в Турции"! Не ожидал скорее всего Путин такого быстрого ответа. И вряд ли он куда выползет из теплого местечка в Кремле," Хай они все гибнут, а мне страашно"! Пришлёт опять второсортных чиновников или почти отставных генералов ФСБ!
Вы не в теме! Раз Путин собрался вести с ним переговоры, значит он уже признает его легитимность! И высшим мерилом законов любого государства является Конституция страны, а по Конституции Украины он вполне себе легитимен, не начал бы Ваш Путин войну был бы уже не легитимен!
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