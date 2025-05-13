Re: Школьники со всего Казахстана объявили нулевую терпимость к...

Отправлено: - 12:58

Не надо изобретать велосипед. Нужно всего лишь:

Ввести персональную ответственность руководителя отдела ПТиАД, отдела ЖКХ - за состояние дорог, за состояние и правильность установки дорожных знаков, освещения, лежачих полицейских и (очень важный момент) - это люки. Они либо утопленные, либо торчащие. Вокруг зачастую образуются такие дыры, что просто руками развести.



Ограничение в 20-30 км у школы - это глупо. И без того весь город в сплошных ограничениях. Достаточно школьникам также соблюдать правила дорожного движения и отрываться от телефона при переходе через дорогу. И наушники снимать. У всеобщей проблемы и решение должно быть общее - не только водителей ограничивать и сваливать все на них. Научите детей правильному поведению на дороге! Объясните, что телефон на дороге опасен, причём смертельно!

Водителей это тоже касается, в не меньшей степени.



Но ответственность за разбитые дороги, слабое освещение несут в первую очередь власти города! Налоги собирают исправно, а дороги делают на "пофиг".