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≡ "Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о том, почему 11 многоэтажек в новом микрорайоне Костаная остаются без горячей воды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51720
"Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о том, почему 11 многоэтажек в новом микрорайоне Костаная остаются без горячей воды
Отправлено: 12.05.25 - 17:45
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- Мы в 2021 году выкупили эту котельную, потратив около 200 млн тенге, - говорит Андрей Савельев. - Тогда мы рассчитывали на определенный тариф, в котором была предусмотрена прибыль, но нам его не одобрили. Начали работать в надежде на светлое будущее.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44685
Re: "Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о...
Отправлено: 12.05.25 - 17:45
#1
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Надо нашему акиму как Трамп в Украине, в долю войти и крышевать от должников..
А не просто отобрать, как он хотел изначально.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
854
"Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о том, почему 11 многоэтажек в новом микрорайоне Костаная остаются без горячей воды
Отправлено: 12.05.25 - 21:50
#2
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Пора уже жителей квартир, привыкших жить на халяву, отучать от иждивенчества! Должностное лицо пользуется сложившейся ситуацией, провоцируя неплательщиков под лозунгом "народ останется без тепла" на уклонение от уплаты долгов! Сейчас такой способ придумали, чтобы на халяву забрать бизнес! Многие должники уже привыкли не платить под любыми предлогами, а тут должностное лицо как адвокат постоянно говорит, что жителей неплательщиков нужно обеспечить теплом, как делает за бюджетные деньги полубюджетный КТЭК, то есть подбадривает неплательщиков не оплачивать за полученную услугу! Пусть все платят этому котельщику все долги и акимат выкупит эту БМК! Бизнесу вообще не стоит связываться с оказанием услуг в сфере ЖКХ для должников, доходов не будет никогда!

[Исправлено: абике, 12.05.2025 - 22:53]
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
775
Re: "Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о...
Отправлено: 13.05.25 - 10:16
#3
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Цитата:
111:
Надо нашему акиму как Трамп в Украине

сам хоть понял что сказал?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1287
"Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о том, почему 11 многоэтажек в новом микрорайоне Костаная остаются без горячей воды
Отправлено: 13.05.25 - 10:31
#4
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Цитата:
директор пляжа:

Я ж говорю, уникум. Даже к всратой котельной в Костанае смог притянуть Трампа и Украину. Уникальный человек.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44685
"Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о том, почему 11 многоэтажек в новом микрорайоне Костаная остаются без горячей воды
Отправлено: 13.05.25 - 13:35
#5
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Цитата:
vofkakst:

Цитата:
ж говорю, уникум. Даже к всратой котельной в Костанае смог притянуть Тра


Методы грабителей и вымогателей везде одинаковы, будь то Трамп или Путин с ЮКОСом, или рэкетиры боксерманы с 90х, я против этого.
И потому предлагаю вымогателям делать более демократично.
Конечно не такую аферу, что они сделали с рынком Саяхат или как его, который выкупили с дороги, многим может показаться что случаи одинаковы, нет, там именно была многолетняя афера.
Тут это другое..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44685
"Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о том, почему 11 многоэтажек в новом микрорайоне Костаная остаются без горячей воды
Отправлено: 13.05.25 - 13:38
#6
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Цитата:
директор пляжа:

Цитата:
сам хоть понял что сказал?

Не важно как я сказал, важно то, что я под этим понимаю.
Поймешь или нет ты, мне как до того Трампа ..
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
775
Re: "Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о...
Отправлено: 13.05.25 - 13:58
#7
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Цитата:
111:
Не важно как я сказал, важно то, что я под этим понимаю.

не все могут смотреть в завтрашний день, вернее не все могут это делать..
(с) кличко

так и с котельной
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44685
"Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о том, почему 11 многоэтажек в новом микрорайоне Костаная остаются без горячей воды
Отправлено: 13.05.25 - 16:15
#8
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Цитата:
директор пляжа:

Цитата:
не все могут смотреть в завтрашний день


Как раз то котельщики в завтрашний день и смотрели, просто кому то не терпится прибрать уже сегодня многочисленных клиентов к себе и делать самим на них деньги, получая миллиардные дотации от государства..
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