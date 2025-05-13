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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7834
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 05:13
#6316
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Цитата:
Эл-починно:
грамотнее будет

Ну да, особенно если учесть,что у неё на двери было написано Сава
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7834
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 05:18
#6317
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Нынешняя суматоха вокруг Трампа напомнила мне ещё и рассказ Салтыкова-Щедрина "Органчик"! Прочитайте, если не читали, рекомендую!

[Исправлено: saba, 13.05.2025 - 06:18]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6967
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 12:01
#6318
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Новости от Нехста, говорят, что Китай призвал Россию сложить оружие, Р.Т. Эрдоган победил рабочую партию Курдистана, отмечается рост ВВП Казахстана и.т.д. Кстати, другие источники сообщают, что лидер КНР председатель Си Цзиньпин посетит Казахстан в июне 2025 года.


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2325
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 13:20
#6319
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Цитата:
saba:
Пришлёт опять второсортных чиновников

Чтобы здраво рассуждать на такие темы, нужно иметь хоть малейшее представление о том, как организуются такие встречи.
Это вам не с другом из другого города договориться о встрече "где-нибудь в Египте".
Это ваш любимец Зеленский никому не интересен. Его могут утилизировать хозяева и в Киеве. И он это знает. Потому такой "храбрый".
Путин - фигура совсем другого масштаба. И покушение на него может вызвать очень плохие последствия для всего мира.
Это не нужно не только России, но и тому же Трампу, и, особенно, Турции, как принимающей стороне. На ней вся ответственность за безопасность.
А с учётом того, что Зеленский в принципе не легитимен, то и разговаривать Путину с ним нет никакого смысла.
Максимум - Лавров. Да и то только после предварительных переговоров между специальными группами сторон.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44685
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 13:24
#6320
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Тогда и я ничего не искажаю, лови:

Ну понятное дело, что ничего непонятно, говорит говорит чел, просто так что то там..
В СССР флаги да, были одни, ну так чего же он в 91м не защищал Союз с оружием в руках и теперь винить надо прежде всего себя за то, что продал Родину, ни каких то студентов, чья Родина уже другая страна..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6967
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 15:21
#6321
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Цитата: Skeptic: Подождём, что скажет Путин.

Цитата:
saba:
Так он же вроде первый сказал, давайте в Турции переговоры в четверг проведем! А Зеленский ему в ответ:" Жду в Турции"! Не ожидал скорее всего Путин такого быстрого ответа. И вряд ли он куда выползет из теплого местечка в Кремле," Хай они все гибнут, а мне страашно"! Пришлёт опять второсортных чиновников или почти отставных генералов ФСБ!




[Исправлено: Kairat stayer, 13.05.2025 - 17:21]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7834
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 16:21
#6322
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Цитата:
Skeptic:
Это вам не с другом из другого города договориться о встрече "где-нибудь в Египте".

Ага, кто-то из экспертов сказал:" Это Трамп может отложить дела и ради такого дела собраться и прилететь! А Путину надо чтобы ФСБ с овчарками три недели весь Стамбул перевернули"!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7834
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 16:22
#6323
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Цитата:
Skeptic:
Путин - фигура совсем другого масштаба

Всемирный злодей?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7834
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 16:27
#6324
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Цитата:
Skeptic:
Зеленский в принципе не легитимен, то

Вы не в теме! Раз Путин собрался вести с ним переговоры, значит он уже признает его легитимность! И высшим мерилом законов любого государства является Конституция страны, а по Конституции Украины он вполне себе легитимен, не начал бы Ваш Путин войну был бы уже не легитимен!
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