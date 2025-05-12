Отправлено: - 12:49

Я гонял с ст. Тобыл до семея. В декабре. Взял вторую, что б мне не некто мозги не выносил. Лёг спать. . Норм. Одна была проблема в вагоне. Че то с вентиляцией. Запашок носков от людей и с туалета очевидно тоже шло.А с семея сел на автобус до Китая. Вот это жесть. Автобус не знаю как называется сунь фунь какой-то. Со всех щелей дует. Даже мне привычному человеку работая сидя. У меня заболел позвоночник, булки начали болеть. Я реально испытал дискомфорт от китайского автобуса.