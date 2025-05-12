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≡ Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51717
Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
Отправлено: 12.05.25 - 16:35
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Если избавиться от всех старых вагонов, в пиковый период казахстанцам будет не хватать поездов, заявил министр транспорта Марат Карабаев. Однако планы запретить вагоны старше 25 лет есть.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16558
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 13.05.25 - 12:49
#15
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Я гонял с ст. Тобыл до семея. В декабре. Взял вторую, что б мне не некто мозги не выносил. Лёг спать. . Норм. Одна была проблема в вагоне. Че то с вентиляцией. Запашок носков от людей и с туалета очевидно тоже шло.

А с семея сел на автобус до Китая. Вот это жесть. Автобус не знаю как называется сунь фунь какой-то. Со всех щелей дует. Даже мне привычному человеку работая сидя. У меня заболел позвоночник, булки начали болеть. Я реально испытал дискомфорт от китайского автобуса. :-x
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6966
Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
Отправлено: 13.05.25 - 13:07
#16
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Цитата:
Vit:
А с семея сел на автобус до Китая. Вот это жесть. Автобус не знаю как называется сунь фунь какой-то. Со всех щелей дует...



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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2324
Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
Отправлено: 13.05.25 - 13:10
#17
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Ответ на вопрос в заголовке до примитива простой: "Потому что правительство вообще и КТЖ в частности не умеют/не хотят организовать работу".
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