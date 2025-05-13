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≡ Школьники со всего Казахстана объявили нулевую терпимость к смертности детей на дорогах. Что предлагают в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51717
Школьники со всего Казахстана объявили нулевую терпимость к смертности детей на дорогах. Что предлагают в Костанае?
Отправлено: 13.05.25 - 12:58
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- По адресу ул. Спортивная, 3, рядом с детским садом "Аяна-2011", я выявил 5-6 серьёзных проблем, - делится Глеб ЗАЙНУЛИН. - С одной стороны дороги вообще нет тротуара. С другой он такой узкий - всего 30-50 см - что по нему идти реально опасно.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1285
Re: Школьники со всего Казахстана объявили нулевую терпимость к...
Отправлено: 13.05.25 - 12:58
#1
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Не надо изобретать велосипед. Нужно всего лишь:
Ввести персональную ответственность руководителя отдела ПТиАД, отдела ЖКХ - за состояние дорог, за состояние и правильность установки дорожных знаков, освещения, лежачих полицейских и (очень важный момент) - это люки. Они либо утопленные, либо торчащие. Вокруг зачастую образуются такие дыры, что просто руками развести.

Ограничение в 20-30 км у школы - это глупо. И без того весь город в сплошных ограничениях. Достаточно школьникам также соблюдать правила дорожного движения и отрываться от телефона при переходе через дорогу. И наушники снимать. У всеобщей проблемы и решение должно быть общее - не только водителей ограничивать и сваливать все на них. Научите детей правильному поведению на дороге! Объясните, что телефон на дороге опасен, причём смертельно!
Водителей это тоже касается, в не меньшей степени.

Но ответственность за разбитые дороги, слабое освещение несут в первую очередь власти города! Налоги собирают исправно, а дороги делают на "пофиг".
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