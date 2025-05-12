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≡ Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51717
Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
Отправлено: 12.05.25 - 16:35
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Если избавиться от всех старых вагонов, в пиковый период казахстанцам будет не хватать поездов, заявил министр транспорта Марат Карабаев. Однако планы запретить вагоны старше 25 лет есть.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11941
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:35
#1
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---***Глава Минтранспорта подчеркнул, что, если избавиться от всех старых вагонов разом, в пиковый период не будет хватать поездов,***
-- Может я тупой ? Причем тут это ?
По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов,
---***


---То есть не будет многих рейсов ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11941
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:37
#2
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--- И чем они плохи ???

---**Некоторые из них курсируют больше 25 лет.**
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11941
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:43
#3
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---***По словам министра, износ имеющихся в Казахстане поездов составляет около 30 процентов.***

---Поезд ни по каким понятиям не может быть изношен !!!

---Ещё раз --разница между поездом и вагоном !!!


---***По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов,***
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11941
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:45
#4
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----Есть ещё и третье лицо ???


---****Старые вагоны в основном у частных перевозчиков и у КТЖ.***
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11941
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:47
#5
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---Когда читаю такие перепечатки , то очень много вопросов возникает
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11941
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:48
#6
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---А в чем нарушение ?



****Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов. Такое нарушение, по его словам, допускали частные перевозчики. "Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7831
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 17:11
#7
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Цитата:
Гога:

Гога это особый язык, которым изъясняются чиновники! Не пытайтесь его понять, голову сломаете! Общий смысл уловили уже неплохо, то что там вообще какой то смысл имеется!
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1285
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 17:41
#8
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Цитата:
законодательно прорабатываем одну норму, запрещающую использовать вагоны больше 25 лет.

Лучше наоборот, проработайте такую норму, что 30летний вагон будет считаться практически новым, с небольшим пробегом, и все - проблема решена! В стране подвижной состав весь в удовлетворительном состоянии. Мы же страна формальностей, нам и так сойдет.
*сарказм*

У нас и интернет самый дешевый (хоть и при этом сам самый медленный и отвратительный), и асфальт самый хороший (ну по бумагам если), и зарплаты в среднем высокие (ну и что, что далеко не у всех) и так далее...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44678
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 17:55
#9
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Ну старые вагоны это прежде всего как наши президенты..
Ну они же по 80 лет и 70 лет не чувствуют же себя стариками..
Это относится и к вагонам, они молодые и несут нас туда, куда несут и наши молодые президенты..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10311
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 19:20
#10
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Цитата:
Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов.

Источник:

Я в своё время покатался на третьей полке,когда билетов нет ,а срочно нужно уехать то в принципе норм.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1402
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 20:12
#11
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Тулпаровские вагоны выкинуть на свалку и приобретать нормальные, а то цена повышенная, а комфорта ноль.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
729
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 13.05.25 - 09:05
#12
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месяца три назад он в интервью говорил, что особо не может повлиять на качество услуг при перевозке пассажиров, т.к. практически весь подвижной состав находится в руках у частников. А власти не имеют права "наезжать" на частника. Так возникает вопрос, а чем тогда занимается министерство транспорта? Если у них нет ничего своего и они не могут ни на кого влиять? Это и в авиации и на автотранспорте такая же картина.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6966
Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
Отправлено: 13.05.25 - 10:47
#13
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Цитата:
Гога:
---А в чем нарушение ?

***Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов. Такое нарушение, по его словам, допускали частные перевозчики. "Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение.


От трёхполочных вагонов нужно избавляться, ранее в период Советов третий ярус использовался как место для багажа и днём матрасы туда складывали. Когда народу было много, на верхних полках всякие зайцы размещались (проводниками безбилетные пассажиры размещались). Сейчас то, за зайцев взялись, постоянно проверяют и их практически нет. В проклятой для некоторых Америке вообще отсутствуют 3 полки, в вагонах даже душ имеется. Виталий говорил, что в общественных туалетах в Европе тоже душ имеется. Ладно, у них не как у нормальных и цивилизованных людей же, так сказочники говорят.

Ниже по ссылке в заметке отмечают (От 14 марта 2024 года), что пассажирские перевозки на долю КТЖ приходится 74 % от всех перевозок, но остальную часть выполняют частные организации (26%).

Приводится пример: В социальных сетях распространился видеоролик со старыми вагонами. Автор возмущается качеством состава и предполагает, что во времена СССР состояние поездов было лучше.

Из видео стало известно, что это поезд, курсирующий по маршруту № 43/44 Костанай — Алматы — Костанай. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что вагоны принадлежат КТЖ. Но, как позже выяснилось, владельцем вагонов выступает ТОО «Турксиб Астана», которое также обслуживает маршруты Алматы-2 — Петропавловск, Костанай — Караганды и Костанай — Аркалык. Всего у предприятия 154 вагона.

Как оказалось, Министерство транспорта субсидирует 11 частных перевозчиков. При этом, помимо АО «Пассажирские перевозки», услуги оказывают 14 предприятий. То есть трём железнодорожным перевозчикам не нужна поддержка государства, чтобы держаться на плаву.

Если частников субсидирует государство, тогда пусть обновляют парк, логично же.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 13.05.2025 - 11:53]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6966
Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
Отправлено: 13.05.25 - 11:05
#14
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С другой стороны, возможно отдельные маршруты, с учётом всех расходов не рентабельные и нет возможности для обновления парка вагонов, поэтому субсидируются государством. Например, тот-же маршрут Костанай-Аркалык, в заметке указывают.
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