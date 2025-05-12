Отправлено: - 10:47

Гога:

---А в чем нарушение ?



***Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов. Такое нарушение, по его словам, допускали частные перевозчики. "Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.05.2025 - 11:53]

Цитата:От трёхполочных вагонов нужно избавляться, ранее в период Советов третий ярус использовался как место для багажа и днём матрасы туда складывали. Когда народу было много, на верхних полках всякие зайцы размещались (проводниками безбилетные пассажиры размещались). Сейчас то, за зайцев взялись, постоянно проверяют и их практически нет. В проклятой для некоторых Америке вообще отсутствуют 3 полки, в вагонах даже душ имеется. Виталий говорил, что в общественных туалетах в Европе тоже душ имеется. Ладно, у них не как у нормальных и цивилизованных людей же, так сказочники говорят.Ниже по ссылке в заметке отмечают (От 14 марта 2024 года), что пассажирские перевозки на долю КТЖ приходится 74 % от всех перевозок, но остальную часть выполняют частные организации (26%).Приводится пример: В социальных сетях распространился видеоролик со старыми вагонами. Автор возмущается качеством состава и предполагает, что во времена СССР состояние поездов было лучше.Из видео стало известно, что это поезд, курсирующий по маршруту № 43/44 Костанай — Алматы — Костанай. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что вагоны принадлежат КТЖ. Но, как позже выяснилось, владельцем вагонов выступает ТОО «Турксиб Астана», которое также обслуживает маршруты Алматы-2 — Петропавловск, Костанай — Караганды и Костанай — Аркалык. Всего у предприятия 154 вагона.Как оказалось, Министерство транспорта субсидирует 11 частных перевозчиков. При этом, помимо АО «Пассажирские перевозки», услуги оказывают 14 предприятий. То есть трём железнодорожным перевозчикам не нужна поддержка государства, чтобы держаться на плаву.Если частников субсидирует государство, тогда пусть обновляют парк, логично же.Подробнее здесь: