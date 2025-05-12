Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
Отправлено: 12.05.25 - 16:35
Если избавиться от всех старых вагонов, в пиковый период казахстанцам будет не хватать поездов, заявил министр транспорта Марат Карабаев. Однако планы запретить вагоны старше 25 лет есть. Читать новость
---***Глава Минтранспорта подчеркнул, что, если избавиться от всех старых вагонов разом, в пиковый период не будет хватать поездов,*** -- Может я тупой ? Причем тут это ? По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, ---***
****Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов. Такое нарушение, по его словам, допускали частные перевозчики. "Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение.
законодательно прорабатываем одну норму, запрещающую использовать вагоны больше 25 лет.
Лучше наоборот, проработайте такую норму, что 30летний вагон будет считаться практически новым, с небольшим пробегом, и все - проблема решена! В стране подвижной состав весь в удовлетворительном состоянии. Мы же страна формальностей, нам и так сойдет. *сарказм*
У нас и интернет самый дешевый (хоть и при этом сам самый медленный и отвратительный), и асфальт самый хороший (ну по бумагам если), и зарплаты в среднем высокие (ну и что, что далеко не у всех) и так далее...
Ну старые вагоны это прежде всего как наши президенты.. Ну они же по 80 лет и 70 лет не чувствуют же себя стариками.. Это относится и к вагонам, они молодые и несут нас туда, куда несут и наши молодые президенты..
месяца три назад он в интервью говорил, что особо не может повлиять на качество услуг при перевозке пассажиров, т.к. практически весь подвижной состав находится в руках у частников. А власти не имеют права "наезжать" на частника. Так возникает вопрос, а чем тогда занимается министерство транспорта? Если у них нет ничего своего и они не могут ни на кого влиять? Это и в авиации и на автотранспорте такая же картина.
***Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов. Такое нарушение, по его словам, допускали частные перевозчики. "Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение.
От трёхполочных вагонов нужно избавляться, ранее в период Советов третий ярус использовался как место для багажа и днём матрасы туда складывали. Когда народу было много, на верхних полках всякие зайцы размещались (проводниками безбилетные пассажиры размещались). Сейчас то, за зайцев взялись, постоянно проверяют и их практически нет. В проклятой для некоторых Америке вообще отсутствуют 3 полки, в вагонах даже душ имеется. Виталий говорил, что в общественных туалетах в Европе тоже душ имеется. Ладно, у них не как у нормальных и цивилизованных людей же, так сказочники говорят.
Ниже по ссылке в заметке отмечают (От 14 марта 2024 года), что пассажирские перевозки на долю КТЖ приходится 74 % от всех перевозок, но остальную часть выполняют частные организации (26%).
Приводится пример: В социальных сетях распространился видеоролик со старыми вагонами. Автор возмущается качеством состава и предполагает, что во времена СССР состояние поездов было лучше.
Из видео стало известно, что это поезд, курсирующий по маршруту № 43/44 Костанай — Алматы — Костанай. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что вагоны принадлежат КТЖ. Но, как позже выяснилось, владельцем вагонов выступает ТОО «Турксиб Астана», которое также обслуживает маршруты Алматы-2 — Петропавловск, Костанай — Караганды и Костанай — Аркалык. Всего у предприятия 154 вагона.
Как оказалось, Министерство транспорта субсидирует 11 частных перевозчиков. При этом, помимо АО «Пассажирские перевозки», услуги оказывают 14 предприятий. То есть трём железнодорожным перевозчикам не нужна поддержка государства, чтобы держаться на плаву.
Если частников субсидирует государство, тогда пусть обновляют парк, логично же.
С другой стороны, возможно отдельные маршруты, с учётом всех расходов не рентабельные и нет возможности для обновления парка вагонов, поэтому субсидируются государством. Например, тот-же маршрут Костанай-Аркалык, в заметке указывают.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать