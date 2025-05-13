Отправлено: - 10:29

несут личную ответственность за достижение заявленных результатов,

Цитата:Ох щас начнётся "ротация" руководителей фондов. Будет конвейер "ПришелНаворовалУшел"Ликвидировать это фонд надо к чертям! Кроме хищений у него нет ни одной работающей функции. Как платили за процедуры и лекарства - так и платим. Просто для них + 1 струя в потоке финансирования. И отток денег у населения. Не шибко обоснованный, кстати сказать.