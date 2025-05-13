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≡ ФСМС, "Назарбаев Университет" и МФЦА решили финансировать по-новому
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51717
ФСМС, "Назарбаев Университет" и МФЦА решили финансировать по-новому
Отправлено: 13.05.25 - 09:14
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В Казахстане решили с 2026 года изменить механизм финансирования "Назарбаев Университета", Фонда социального медицинского страхования и Международного финансового центра "Астана". Сейчас эти организации финансируют путём целевых вкладов и перечислений, хотя госучреждениями они не являются.
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
279
Re: ФСМС, "Назарбаев Университет" и МФЦА решили...
Отправлено: 13.05.25 - 09:14
#1
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Наконец то появится реальный Фукс, который будет сидеть.. Ну а воровать как воровали- так и будут
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1285
Re: ФСМС, "Назарбаев Университет" и МФЦА решили...
Отправлено: 13.05.25 - 10:29
#2
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Цитата:
несут личную ответственность за достижение заявленных результатов, 

Ох щас начнётся "ротация" руководителей фондов. Будет конвейер "ПришелНаворовалУшел"

Ликвидировать это фонд надо к чертям! Кроме хищений у него нет ни одной работающей функции. Как платили за процедуры и лекарства - так и платим. Просто для них + 1 струя в потоке финансирования. И отток денег у населения. Не шибко обоснованный, кстати сказать.
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