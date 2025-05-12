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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 16:44
#6301
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Цитата:
saba:

От государства официально по моему не так много, могу и ошибаться
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 16:56
#6302
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Цитата:
Skeptic:
Подождём, что скажет Путин.

Так он же вроде первый сказал, давайте в Турции переговоры в четверг проведем! А Зеленский ему в ответ:" Жду в Турции"! Не ожидал скорее всего Путин такого быстрого ответа. И вряд ли он куда выползет из теплого местечка в Кремле," Хай они все гибнут, а мне страашно"!
Пришлёт опять второсортных чиновников или почти отставных генералов ФСБ!

[Исправлено: saba, 12.05.2025 - 17:57]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44678
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 17:05
#6303
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Цитата:
Гога:

Цитата:
Тем временем единовременная выплата ветеранам в Республике Казахстан - 1 013 060 тенге или 161 921,11 рублей.***


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44678
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 17:34
#6304
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Цитата:
Гога:
Из твоего коммента***суповые наборы часто служат едой для собак ***

Не из моего, и из слов российских общественников..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44678
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 17:35
#6305
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Цитата:
Гога:
Оказывается в телеге и нормальные новости есть ?

Ты так ненавидел Геращенко?
Надо же..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44678
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 17:40
#6306
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Цитата:
Козлов я:
Уголовном кодексе Украины ст.111 Носит название "Государственная измена".

Наверно, не знаю об этом
А у нас в честь 111 дома называют..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 22:25
#6307
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Бедный Дональд. Ни богом вселенной, ни папой Римским ему стать не дают. А теперь и на парад, посвящённый 80-ти летию победы, его не пригласили! :lol: Эх обидели старичка. 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 22:40
#6308
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А вот Буша на 60-ти летие приглашали!
jpg в png
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44678
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 23:02
#6309
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Цитата:
Эл-починно:
Буша на 60-ти летие приглашали!

Вы там в Германии, которая убивает русских , передавая Украине оружие, над ними смеетесь, над русскоязычными?

[Исправлено: 111, 13.05.2025 - 00:04]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7831
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 23:21
#6310
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Смотрел пресс конференцию Трампа и поймал себя на мысли, что Трамп чем то похож на сову из мультика про Винни Пуха, которая нашла хвост Иа
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 00:03
#6311
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Цитата:
saba:
что Трамп чем то похож на сову из мультика про Винни Пуха, которая нашла хвост Иа

Блин, поражаюсь иногда вашими сопоставлениями, но что действительно есть схожее. Хотя сова всё же поумнее и грамотнее будет, нежели дональд. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27653
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 01:07
#6312
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Цитата:
Kairat stayer:
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

:lol: :lol: :lol:
Взаимно 8-)

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 01:10
#6313
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Цитата:
111:

---**Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Олжас Анафин 8 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал о мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz. По его словам, в этом году в честь празднования 80-летия Победы 109 ветеранам выплачена единовременная материальная помощь на общую сумму 545 млн тенге.**
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11941
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 01:13
#6314
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Цитата:
111:
Не из моего, и из слов российских общественников..

---Ещё раз фрто смотри - где написано , что для собак ? :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27653
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 04:35
#6315
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Цитата:
111:
Я ничего не искажаю

Тогда и я ничего не искажаю, лови:


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