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saba:

что Трамп чем то похож на сову из мультика про Винни Пуха, которая нашла хвост Иа

Цитата:Блин, поражаюсь иногда вашими сопоставлениями, но что действительно есть схожее. Хотя сова всё же поумнее и грамотнее будет, нежели дональд.