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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 16:44
Цитата:
От государства официально по моему не так много, могу и ошибаться
saba:
От государства официально по моему не так много, могу и ошибаться
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 16:56
Цитата:
Так он же вроде первый сказал, давайте в Турции переговоры в четверг проведем! А Зеленский ему в ответ:" Жду в Турции"! Не ожидал скорее всего Путин такого быстрого ответа. И вряд ли он куда выползет из теплого местечка в Кремле," Хай они все гибнут, а мне страашно"!
Пришлёт опять второсортных чиновников или почти отставных генералов ФСБ!
[Исправлено: saba, 12.05.2025 - 17:57]
Skeptic:
Подождём, что скажет Путин.
Подождём, что скажет Путин.
Так он же вроде первый сказал, давайте в Турции переговоры в четверг проведем! А Зеленский ему в ответ:" Жду в Турции"! Не ожидал скорее всего Путин такого быстрого ответа. И вряд ли он куда выползет из теплого местечка в Кремле," Хай они все гибнут, а мне страашно"!
Пришлёт опять второсортных чиновников или почти отставных генералов ФСБ!
[Исправлено: saba, 12.05.2025 - 17:57]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 17:05
Цитата:
Цитата:
Гога:
Цитата:
Тем временем единовременная выплата ветеранам в Республике Казахстан - 1 013 060 тенге или 161 921,11 рублей.***
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 17:34
Цитата:
Не из моего, и из слов российских общественников..
Гога:
Из твоего коммента***суповые наборы часто служат едой для собак ***
Из твоего коммента***суповые наборы часто служат едой для собак ***
Не из моего, и из слов российских общественников..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 17:35
Цитата:
Ты так ненавидел Геращенко?
Надо же..
Гога:
Оказывается в телеге и нормальные новости есть ?
Оказывается в телеге и нормальные новости есть ?
Ты так ненавидел Геращенко?
Надо же..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 17:40
Цитата:
Наверно, не знаю об этом
А у нас в честь 111 дома называют..
Козлов я:
Уголовном кодексе Украины ст.111 Носит название "Государственная измена".
Уголовном кодексе Украины ст.111 Носит название "Государственная измена".
Наверно, не знаю об этом
А у нас в честь 111 дома называют..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 22:25
Бедный Дональд. Ни богом вселенной, ни папой Римским ему стать не дают. А теперь и на парад, посвящённый 80-ти летию победы, его не пригласили! Эх обидели старичка.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 23:02
Цитата:
Вы там в Германии, которая убивает русских , передавая Украине оружие, над ними смеетесь, над русскоязычными?
[Исправлено: 111, 13.05.2025 - 00:04]
Эл-починно:
Буша на 60-ти летие приглашали!
Буша на 60-ти летие приглашали!
Вы там в Германии, которая убивает русских , передавая Украине оружие, над ними смеетесь, над русскоязычными?
[Исправлено: 111, 13.05.2025 - 00:04]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 23:21
Смотрел пресс конференцию Трампа и поймал себя на мысли, что Трамп чем то похож на сову из мультика про Винни Пуха, которая нашла хвост Иа
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 00:03
Цитата:
Блин, поражаюсь иногда вашими сопоставлениями, но что действительно есть схожее. Хотя сова всё же поумнее и грамотнее будет, нежели дональд.
saba:
что Трамп чем то похож на сову из мультика про Винни Пуха, которая нашла хвост Иа
что Трамп чем то похож на сову из мультика про Винни Пуха, которая нашла хвост Иа
Блин, поражаюсь иногда вашими сопоставлениями, но что действительно есть схожее. Хотя сова всё же поумнее и грамотнее будет, нежели дональд.
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
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Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 01:07
Цитата:
Взаимно
Kairat stayer:
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Взаимно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 01:10
Цитата:
---**Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Олжас Анафин 8 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал о мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz. По его словам, в этом году в честь празднования 80-летия Победы 109 ветеранам выплачена единовременная материальная помощь на общую сумму 545 млн тенге.**
111:
---**Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Олжас Анафин 8 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал о мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz. По его словам, в этом году в честь празднования 80-летия Победы 109 ветеранам выплачена единовременная материальная помощь на общую сумму 545 млн тенге.**
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.05.25 - 01:13
Цитата:
---Ещё раз фрто смотри - где написано , что для собак ?
111:
Не из моего, и из слов российских общественников..
Не из моего, и из слов российских общественников..
---Ещё раз фрто смотри - где написано , что для собак ?
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