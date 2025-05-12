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Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51715
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 20:14
Минздрав планирует наделить средний медперсонал полномочиями самостоятельно выписывать рецепты на лекарства, назначенные врачом, сообщил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев в ответе на депутатский запрос. Получить назначенные лекарства можно будет без визита к врачу.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1402
Re: Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в...
Отправлено: 12.05.25 - 20:14
А через egov или через декоративный Damumed никак?
Re: Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в...
Отправлено: 12.05.25 - 20:34
Ну да, а чего, гугле есть, каждый сам себе и доктор и врач. Сразу всем рецепты выписывать разрешить, чего мелочиться? А так же по скальпелю и паре пинцетов выдать всем, будет каждый сам себе хирург!
Гашиш, та бишь каннабис запрещают, а медикаменты и медсестра выписать сможет?! Вот же, чтоб усе так жили.
Гашиш, та бишь каннабис запрещают, а медикаменты и медсестра выписать сможет?! Вот же, чтоб усе так жили.
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 20:45
//Получить назначенные лекарства можно будет без визита к врачу, передает//
Так я это уже давно и так могу. Раньше просто за рецептом в праксис заходил от медсестёр получал на руки, врачом подписанный рецепт. сегодня по электронке, автоматом на карту больничной кассы приходит. Но подписывается врачом, которого мне просто посещать не нужно. Медсестра за такое деяние, может и на срок загреметь.
ПС - в Германии
[Исправлено: Эл-починно, 12.05.2025 - 21:56]
Так я это уже давно и так могу. Раньше просто за рецептом в праксис заходил от медсестёр получал на руки, врачом подписанный рецепт. сегодня по электронке, автоматом на карту больничной кассы приходит. Но подписывается врачом, которого мне просто посещать не нужно. Медсестра за такое деяние, может и на срок загреметь.
ПС - в Германии
[Исправлено: Эл-починно, 12.05.2025 - 21:56]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27651
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 21:02
Делюсь заграничным опытом. У нас лекарства по рецепту можно получить тремя способами:
1) классический - визит к своему доктору.
2) онлайн, приравнивается к визиту к доктору, прием ведёт настоящий доктор, быстро. Подходит для чего-то простого.
3) в некоторых аптеках - доктор выписывает рецепт прямо в аптеке.
1) классический - визит к своему доктору.
2) онлайн, приравнивается к визиту к доктору, прием ведёт настоящий доктор, быстро. Подходит для чего-то простого.
3) в некоторых аптеках - доктор выписывает рецепт прямо в аптеке.
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 21:07
Цитата:
Да похоже Казахстанские чиновники его и насмотрелись, только сути так и не поняли. Что сам рецепт, только врачом выписывается.
maxsaf:
Делюсь заграничным опытом
Делюсь заграничным опытом
Да похоже Казахстанские чиновники его и насмотрелись, только сути так и не поняли. Что сам рецепт, только врачом выписывается.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7829
Re: Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в...
Отправлено: 12.05.25 - 23:15
Цитата:
Статью то хоть читали? Хроническим больным, у которых есть назначение врача может выписать рецепт медсестра! Может быть редкое здравое решение нашего правительства! Если пациент давно болен, лекарства у него одни и те же, зачем занимать время специалиста!
Эл-починно:
Что сам рецепт, только врачом
Что сам рецепт, только врачом
Статью то хоть читали? Хроническим больным, у которых есть назначение врача может выписать рецепт медсестра! Может быть редкое здравое решение нашего правительства! Если пациент давно болен, лекарства у него одни и те же, зачем занимать время специалиста!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7829
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 23:16
Назначение делает всё равно врач!
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 23:57
Цитата:
Цитата:
Вы уж определитесь!?
ПС - сам хроник, система упрощена до автомата, но рецепт, всё равно выписывается и подписывается врачом - лечащим как правило, иногда в исключениях (отпуск, сам заболел) другим врачом.
[Исправлено: Эл-починно, 13.05.2025 - 01:09]
saba:
Статью то хоть читали? Хроническим больным, у которых есть назначение врача может выписать рецепт медсестра!
Статью то хоть читали? Хроническим больным, у которых есть назначение врача может выписать рецепт медсестра!
Цитата:
saba:
Назначение делает всё равно врач!
Назначение делает всё равно врач!
Вы уж определитесь!?
ПС - сам хроник, система упрощена до автомата, но рецепт, всё равно выписывается и подписывается врачом - лечащим как правило, иногда в исключениях (отпуск, сам заболел) другим врачом.
[Исправлено: Эл-починно, 13.05.2025 - 01:09]
Медсёстры смогут выдавать пациентам рецепты на лекарства в Казахстане
Отправлено: 12.05.25 - 23:59
И таки да, лично я такой страны не знаю, где медсестра мне выпишет рецепт!
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