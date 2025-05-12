Отправлено: - 20:45

[Исправлено: Эл-починно, 12.05.2025 - 21:56]

//Получить назначенные лекарства можно будет без визита к врачу, передает//Так я это уже давно и так могу. Раньше просто за рецептом в праксис заходил от медсестёр получал на руки, врачом подписанный рецепт. сегодня по электронке, автоматом на карту больничной кассы приходит. Но подписывается врачом, которого мне просто посещать не нужно. Медсестра за такое деяние, может и на срок загреметь.ПС - в Германии