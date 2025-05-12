Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
Отправлено: 12.05.25 - 16:35
Если избавиться от всех старых вагонов, в пиковый период казахстанцам будет не хватать поездов, заявил министр транспорта Марат Карабаев. Однако планы запретить вагоны старше 25 лет есть. Читать новость
---***Глава Минтранспорта подчеркнул, что, если избавиться от всех старых вагонов разом, в пиковый период не будет хватать поездов,*** -- Может я тупой ? Причем тут это ? По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, ---***
****Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов. Такое нарушение, по его словам, допускали частные перевозчики. "Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение.
законодательно прорабатываем одну норму, запрещающую использовать вагоны больше 25 лет.
Лучше наоборот, проработайте такую норму, что 30летний вагон будет считаться практически новым, с небольшим пробегом, и все - проблема решена! В стране подвижной состав весь в удовлетворительном состоянии. Мы же страна формальностей, нам и так сойдет. *сарказм*
У нас и интернет самый дешевый (хоть и при этом сам самый медленный и отвратительный), и асфальт самый хороший (ну по бумагам если), и зарплаты в среднем высокие (ну и что, что далеко не у всех) и так далее...
Ну старые вагоны это прежде всего как наши президенты.. Ну они же по 80 лет и 70 лет не чувствуют же себя стариками.. Это относится и к вагонам, они молодые и несут нас туда, куда несут и наши молодые президенты..
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