Отправлено: - 17:41

законодательно прорабатываем одну норму, запрещающую использовать вагоны больше 25 лет.

Цитата:Лучше наоборот, проработайте такую норму, что 30летний вагон будет считаться практически новым, с небольшим пробегом, и все - проблема решена! В стране подвижной состав весь в удовлетворительном состоянии. Мы же страна формальностей, нам и так сойдет.*сарказм*У нас и интернет самый дешевый (хоть и при этом сам самый медленный и отвратительный), и асфальт самый хороший (ну по бумагам если), и зарплаты в среднем высокие (ну и что, что далеко не у всех) и так далее...