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"Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о том, почему 11 многоэтажек в новом микрорайоне Костаная остаются без горячей воды
"Безвозмездно не согласен" - Директор котельной о том, почему 11 многоэтажек в новом микрорайоне Костаная остаются без горячей воды
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