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- Мы в 2021 году выкупили эту котельную, потратив около 200 млн тенге, - говорит Андрей Савельев. - Тогда мы рассчитывали на определенный тариф, в котором была предусмотрена прибыль, но нам его не одобрили. Начали работать в надежде на светлое будущее.