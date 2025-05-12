Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...

Отправлено: - 16:48

---А в чем нарушение ?







****Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов. Такое нарушение, по его словам, допускали частные перевозчики. "Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение.