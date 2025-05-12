НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51713
Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах, объяснил министр
Отправлено: 12.05.25 - 16:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если избавиться от всех старых вагонов, в пиковый период казахстанцам будет не хватать поездов, заявил министр транспорта Марат Карабаев. Однако планы запретить вагоны старше 25 лет есть.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11939
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---***Глава Минтранспорта подчеркнул, что, если избавиться от всех старых вагонов разом, в пиковый период не будет хватать поездов,***
-- Может я тупой ? Причем тут это ?
По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов,
---***


---То есть не будет многих рейсов ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11939
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
--- И чем они плохи ???

---**Некоторые из них курсируют больше 25 лет.**
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11939
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---***По словам министра, износ имеющихся в Казахстане поездов составляет около 30 процентов.***

---Поезд ни по каким понятиям не может быть изношен !!!

---Ещё раз --разница между поездом и вагоном !!!


---***По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов,***
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11939
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:45
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
----Есть ещё и третье лицо ???


---****Старые вагоны в основном у частных перевозчиков и у КТЖ.***
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11939
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:47
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Когда читаю такие перепечатки , то очень много вопросов возникает
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11939
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 16:48
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---А в чем нарушение ?



****Карабаев добавил, что в Казахстане больше не будет трехполочных вагонов. Такое нарушение, по его словам, допускали частные перевозчики. "Это нарушение, и мы приняли меры для того, чтобы не допустить такое нарушение.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7826
Re: Почему казахстанцы продолжают ездить на “древних“ вагонах,...
Отправлено: 12.05.25 - 17:11
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Гога это особый язык, которым изъясняются чиновники! Не пытайтесь его понять, голову сломаете! Общий смысл уловили уже неплохо, то что там вообще какой то смысл имеется!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 85
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS