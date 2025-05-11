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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11929
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 23:25
#6286
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Умер экс-глава Центробанка Виктор Геращенко МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Советский и российский экономист, экс-глава Центробанка, финансист Виктор Геращенко умер на 88-м году жизни, сообщила депутат Госдумы Оксана Дмитриева в Telegram-канале.


---Оказывается в телеге и нормальные новости есть ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11929
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.05.25 - 23:52
#6287
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Цитата:
111:

*наши деды как и мой, Герои Советского Союза,** - есть документы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44665
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 02:33
#6288
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Да, сегодня у ватников знатно бомбануло то..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27647
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 04:12
#6289
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Чистосердечное признание облегчает наказание :lol:
Цитата:
111: Я воровал в государственных магазинах
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 10:15
#6290
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Цитата:
111:
Ну что там по новостям, что то в телегу давно не заходил..

В Уголовном кодексе Украины ст.111 Носит название "Государственная измена". Знают ли об этом некоторые это? Наверно да.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 10:24
#6291
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 10:28
#6292
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Цитата:
Гога:
Владимир Зеленский заявил, что будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг.

Этот клоун много чего заявляет.
Подождём, что скажет Путин.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18113
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 10:41
#6293
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Цитата:
Skeptic:
Этот клоун много чего заявляет. Подождём, что скажет Путин.

это типа такая пикировка клоунов? )
один клоун много что заявляет, подождем что скажет другой?))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11929
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.05.25 - 14:07
#6294
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Цитата:
111:
----Просроченный суповой набор, как сказали общественники для собак, ветерану Великой.

---Просто суповой набор , но не для собак - искажать не надо !!!!!!


---***2 часа назад© РИА НовостиОбществоЯкутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, им вручат другие подарочные наборы, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.Пользователи соцсети и СМИ в Якутии распространили информацию о том, что в честь Дня Победы ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили в качестве презента от минсельхоза Якутии прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку. Новость вызвала общественный резонанс. «Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении “Сельхозтехника”, а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы. Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов», — приводятся в сообщении слова министра. Александров отметил, что будет организована служебная проверка. «Мы в целом пересмотрим подходы к праздничным мероприятиям… приложим все усилия, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись и знаки внимания в адрес наших ветеранов всегда были достойными», — добавил он. Также, по словам Александрова, 10 мая ветерана посетила его первый заместитель Анна Стручкова и извинилась от лица всего министерства.
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