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≡ "Нарушил правила проезда через пути" - Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51712
"Нарушил правила проезда через пути" - Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Костанае
Отправлено: 12.05.25 - 13:58
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- Повреждения получил только автомобиль, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Водитель привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 10 МРП, что составляет 39 320 тенге.
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
53
Re: "Нарушил правила проезда через пути" - Легковой...
Отправлено: 12.05.25 - 13:58
#1
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Чуть башку себе не сломал, пытаясь понять, как это локомотив поперек путей поехал :lol: не сразу подпись заметил.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1568
Re: "Нарушил правила проезда через пути" - Легковой...
Отправлено: 12.05.25 - 14:48
#2
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эта лучшая иллюстрация, сгенерированная к статье?
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